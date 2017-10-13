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Politika

Kaçırılan üniversite öğrencisi Piroze, operasyonla kurtarıldı

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da okula gitmek için durakta minibüs beklerken kaçırılan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Piroze Kont, düzenlenen operasyonla kurtarıldı

13 Ekim 2017 23:06

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN\'da okula gitmek için durakta minibüs beklerken kaçırılan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Piroze Kont, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Olay, 2 gün önce merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi\'nde meydana geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi Piroze Kont, okula gitmek için evden çıkıp, durakta minibüs beklerken, bir otomobil yanında durdu. İnen 2 kişi, Piroze Kont\'u zorla otomobile bindirip, bölgeden uzaklaştı. Olayı fark eden çevre sakinlerinin haber verdiği genç kızın yakınları, polise haber verdi. 
ÖZEL EKİP KURTARDI
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ailenin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Piroze Kont\'un bulunması için 15 kişilik özel ekip kuruldu. Ekipler, Kont\'un kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki İpekyolu İlçesi Beyuşağı Mahallesi\'ndeki bir evde tutulduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, adrese baskın düzenleyip, Piroze Kont\'u kurtardı. Kont\'u kaçıran 2 kişi ile onlara yardım ve yataklık yapan 6 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Polisten kızının bulunduğu haberiini alan baba Bahattin Kont ve yakınları da Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün önüne geldi. Çok mutlu olduğunu söyleyen baba Kont, kızını bulan polis ekiplerine teşekkür etti. Kont,\"Kızımın bulunduğunu polis ekiplerinden öğrendim ve çok mutlu oldum. Bundan sonra kızımın okulunu bitirmesi için elimden geleni yapacağım. Kızım okuluna devam edecek\" dedi.

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