-Kaçırılan 4 mühendis İstanbul'a geldi İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Afganistan'da bir inşaat şirketinde çalışırken kaçırılan ve daha sonra serbest bırakılan dört Türk mühendis, Türkiye'ye geldi. Taliban tarafından 26 Aralık 2010'da kaçırılan ve 8 ay esaret yaşadıktan sonra 3 Eylül'de serbest bırakılan İsmail Sağlam, Metin Ok, İmam Atlı ve Cafer Ferhat, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. İstanbul'a gelişlerinde VIP salonunu kullanmalarına izin verilen mühendisler, aileleri ve yakınları ile karşılaşınca duygulu anlar yaşandı. Babası Üzeyir Sağlam ve yakınları tarafından karşılanan mühendis İsmail Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zor günler yaşadıklarını, Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduğunu belirterek, ''Esirlikten kurtulmuşuz ne hissedebilirim ki. Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmez, çok mutluyum'' dedi. Taliban tarafından esir tutuldukları 8 ay boyunca yaşadıklarını aktaran Sağlam, ''Bizim duyduğumuz, bizleri isteklerini kabul ettirmek için kaçırdıkları. Ama bunu kabul ettirememişler. Bizi ilk kaçırdıklarında, Hristiyan olduğumuzu zannediyorlarmış, ancak Müslüman olduğumuzu anladılar. Hiçbir şey almaksızın bizleri serbest bıraktılar'' diye konuştu. Sağlam, kaçırıldıkları ilk iki gün dağda yattıklarına değinerek, şunları söyledi: ''Çok soğuktu. Ama bizi bu kadar erken bırakacaklarını zannetmiyorduk. Kendi aramızda, '2012, 2013 yılını burada görürüz' diyorduk. Çünkü bizden daha önce bir kişi daha kaçırılmıştı. O, 14 ay esir kalmıştı. Biz de diyorduk 'en az 14 ay kalırız'. Bayramın ikinci günü haber geldi 'Azadınız mübarek olsun' dediler, bizi gönderdiler.''