T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaçırılan 4 mühendis İstanbul'a geldi İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 23:26

-Kaçırılan 4 mühendis İstanbul'a geldi İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Afganistan'da bir inşaat şirketinde çalışırken kaçırılan ve daha sonra serbest bırakılan dört Türk mühendis, Türkiye'ye geldi. Taliban tarafından 26 Aralık 2010'da kaçırılan ve 8 ay esaret yaşadıktan sonra 3 Eylül'de serbest bırakılan İsmail Sağlam, Metin Ok, İmam Atlı ve Cafer Ferhat, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.  İstanbul'a gelişlerinde VIP salonunu kullanmalarına izin verilen mühendisler, aileleri ve yakınları ile karşılaşınca duygulu anlar yaşandı.  Babası Üzeyir Sağlam ve yakınları tarafından karşılanan mühendis İsmail Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zor günler yaşadıklarını, Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduğunu belirterek, ''Esirlikten kurtulmuşuz ne hissedebilirim ki. Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmez, çok mutluyum'' dedi.  Taliban tarafından esir tutuldukları 8 ay boyunca yaşadıklarını aktaran Sağlam, ''Bizim duyduğumuz, bizleri isteklerini kabul ettirmek için kaçırdıkları. Ama bunu kabul ettirememişler. Bizi ilk kaçırdıklarında, Hristiyan olduğumuzu zannediyorlarmış, ancak Müslüman olduğumuzu anladılar. Hiçbir şey almaksızın bizleri serbest bıraktılar'' diye konuştu. Sağlam, kaçırıldıkları ilk iki gün dağda yattıklarına değinerek, şunları söyledi:  ''Çok soğuktu. Ama bizi bu kadar erken bırakacaklarını zannetmiyorduk. Kendi aramızda, '2012, 2013 yılını burada görürüz' diyorduk. Çünkü bizden daha önce bir kişi daha kaçırılmıştı. O, 14 ay esir kalmıştı. Biz de diyorduk 'en az 14 ay kalırız'. Bayramın ikinci günü haber geldi 'Azadınız mübarek olsun' dediler, bizi gönderdiler.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24