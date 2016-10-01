Kaçakçılıkta kullanılan Tansu Çiller'in eski yatına el konuldu

Yabancı uyruklu 134 sığınmacıya kaçak yollardan ev sahipliği yaptığı tespit edilen Tansu Çiller'in 5 yıl önce sattığı eski yatına el konuldu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Bandırma ilçesi Dutlimanı Kırsal Mahallesi açıklarında geçen hafta Pazar günü, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, geçen pazar sabahı 'President' adlı motor yatta yanlarında çocukların da bulunduğu Irak, Suriye ve Afganistan uyruklu 134 kişiyi yakaladı.

Sığınmacıların bindiği hızlı ve manevra yeteneği yüksek olan 1987 model Tayvan yapımı, 19 metrelik 650 beygir gücündeki çift motorlu yatın ise eski Başbakan Tansu Çiller'in kullandığını ve Çiller ailesinin daha sonra bu yatı 5 yıl önce sattığı ortaya çıkmıştı. Sığınmacılardan 20 çocuk ve 12 kadın Erdek’teki bir otele yerleştirilirken, erkekler ise Bandırma Fen Lisesi Spor Salonu’na götürüldü.

Bandırma Kaymakamı Tuncay Sonel, kadınların ve çocukların kaldığı denize sıfır otelde, sığınmacıları ziyaret ederek, çocuklara oyuncak hediye etti.

Otelde kalan çocuk ve kadınlar daha sonra Fen Lisesi spor salonunda kalan erkeklerin yanına getirildi. İlk kez çocuk ve eşlerini gören sığınmacılar duygusal anlar yaşadı.Yapılan işlemlerin ardından göçmenler memleketlerine gönderildi.



Bu arada yürütülen soruşturma kapsamında insan kaçakçılığına karışan T.S. (35), E.P. (38), E.K. (35) ile bu kişileri araçlarla ilçeye getiren O.Y. (37), İ.D. (33),Ö. (43) ve M.Ş. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçakçılıkta kullanıldığı tespit edilen Tansu Çiller’in eski yatı ile 4 minibüs ve 2 otomobile ise el konuldu.