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Yaşam

Kaçakçılık operasyonunda 1000 su kaplumbağası ele geçirildi

Bin su kambumbağası Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi

13 Aralık 2021 14:03

Şırnak'ta yapılan  asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara ve 335 gram esrar, ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Aralık tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 1000 su kaplumbağası, 5 bin 794 paket kaçak sigara, 335 gram esrar, 34 gram eroin ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Ele geçirilen su kaplumbağaları ise koruma altına alınıp, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. 

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