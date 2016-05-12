Kaçak kazı operasyonunda Bizans kilisesi keşfedildi

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Ulucak Susuz Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Evrensel'de yer alan habere göre; operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen Z.K. gözaltına alınırken; 15 dönümlük arazide yapılan incelemede mozaik işlemeler, dibek taşı ve büyük boş bir küp bulundu.

Antalya Müze Müdürlüğü görevlilerinin yaptıkları inceleme sonucunda; Bizans dönemine ait kilise ve yerleşim yeri olduğu tahmin edilen bölgede kazı çalışmalarının başlatıldığı açıklandı.