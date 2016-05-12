T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kaçak kazı operasyonunda Bizans kilisesi keşfedildi

Yapılan incelemelerde, 15 dönümlük arazide mozaik işlemeler, dibek taşı ve büyük boş bir küp bulundu

12 Mayıs 2016 16:11

Antalya’nın Korkuteli ilçesine bağlı Ulucak Susuz Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. 

Evrensel'de yer alan habere göre; operasyonda, kaçak kazı yaptığı belirlenen Z.K. gözaltına alınırken; 15 dönümlük arazide yapılan incelemede mozaik işlemeler, dibek taşı ve büyük boş bir küp bulundu.

Antalya Müze Müdürlüğü görevlilerinin yaptıkları inceleme sonucunda; Bizans dönemine ait kilise ve yerleşim yeri olduğu tahmin edilen bölgede kazı çalışmalarının başlatıldığı açıklandı. 

ETİKETLER

arkeolojikazıkaçak kazıbizansantalyakorkuteli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24