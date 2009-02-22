Kaçak cinsiyet ameliyatı yapan doktor var

Son 21 yılda 500 kadar cinsiyet değiştirme operasyonu yapan Doç. Dr. Harun Özkan: Hastalarım arasında mühendisler hatta doktorlar var. İzmir'de bir doktor varmış, yatında kaçak ameliyat yapıyor. Sonra hastalarının hepsi, perişan halde bana geliyor..



Doç. Dr. Harun Özkan Türkiye'nin bilinen estetik cerrahlarından biri. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda gösterdiği üstün başarı nedeniyle cesaret ve feragat madalyasıyla ödüllendirilen tek doktor olduğunu anlatan Özkan'ı meslektaşlarından ayıran diğer nokta ise sıradışı uzmanlık alanı. 1988'den bu yana 500'e yakın cinsiyet değiştirme ameliyatına imza atan Özkan, " Hastalarımın hepsi ameliyattan sonra elime sarılıp 'babamsın' diyor. Onlar şimdi benim kızlarım" diye konuşuyor. Özkan cinsiyet değiştirme ameliyatının inceliklerini ve başından geçen ilginç hikâyeleri Sabah gazetesinden Nurdeniz Erken'e anlattı.

"1988'e kadar Medeni Kanun'da ilgili bir yasa yoktu sanırım Bülent Ersoy'dan sonra ek madde çıkartıldı. Bu da yetersiz kaldı. Şimdi tek dayanağımız 2001'de çıkartılan yeni yasa" diyen Özkan, "Hastanın elinde mahkeme kararı yoksa o ameliyatı yapmam. İnsanımız mahkemeyle uğraşmaktan korkuyor, illegal yollara başvurunca da sakat kalıyor. Yaptığım ameliyatların yarısına yakını düzeltme ameliyatları" şeklinde konuşuyor.



'Türkiye'de çok ucuz'



"Türkiye'de ameliyatlar diğer ülkelere nazaran 3 kat daha ucuz. Yaptığımız işin kalitesini gören bize geliyor, yılda 5-6 ameliyat yapıyorum" diyen tanınmış doktor, bu işi illegal yollardan yapan doktorların bulunduğunu da belirterek şöyle konuşuyor: "Mesela İzmir'de bu işi kaçak olarak yapan bir doktor var. İhtisasını Almanya'da yapmış. Bir de yatı varmış. Gelen hastalarının bir kısmı yatta ameliyat olduğunu ya da ameliyat sonrası yatta kaldığını söylüyor. Ama hastaların hepsi perişan halde bize geliyor. Bu adam çıkalı piyasaya bir iki sene oluyor." Hastalarının arasında üniversite hocaları, doktorlar, mühendisler olduğunu anlatan Özkan, aileleriyle başvuran hastaların şanslı olduğunu ve fuhuş batağına düşmediğini anlatıyor. Doç. Dr. Harun Özkan çarpıcı örnekler de veriyor: "Bir elektronik mühendisi vardı, çalıştığı fabrikada bayan olarak devam etti işine. Şimdi Yalova'ya yerleşmiş bir kızımız var mesela. İçlerinde evlenenler de var. Bir gün içeri şık bir takım elbise ve elinde çantasıyla girdi. İşadamıydı. Dantelli külot giymiş. Göğüslerini gizlenecek kadar büyüten erkekler, göğüslerini aldırmak için gelen kadınlar da var."

