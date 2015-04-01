Kaçak ava karşı kadın gücü



Kaçak avcılık yüzünden Afrika’daki fil sayısı her yıl 20 ila 25 bin azalıyor. Şu an kıtada 420 bin ila 650 bin fil olduğu tahmin edilirken, izinsiz avcılığın bu tempoda devam etmesi halinde fillerin de nesli tükenen hayvanlar listesinde yer alması uzun sürmeyecek. Boynuzları yüzünden avlanan gergedanlar da aynı tehlikeyle karşı karşıya.

Bir grup cesur kadın, Güney Afrika’nın Balule doğal rezervinde her gün devriye gezerek, kaçak avcıların kamplarını ve kurdukları tuzakları yok ediyor. Kendilerine “Kara Mambalar” adını takmışlar. Afrika kıtasının en büyük milli parkı olan ünlü Krüger Milli Parkı’ndaki 60 bin hektarlık alanda kaçak avcılara karşı devriye gezen birçok birim mevcut. Ancak sadece Kara Mambalar kadınlardan oluşuyor. Baştan beri grubun üyesi olan 21 yaşındaki NoCry Mzimba: "Gergedanları koruyoruz, sadece kendimiz için değil, gelecek kuşaklar da onları görebilsin diye.”

2013 baharında kurulan grup adını Güney ve Doğu Afrika’da yaşayan zehirli bir yılandan alıyor. Transfrontier Africa adlı çevre örgütünün üyesi Amy Clark: "Kara Mamba yılanı saldırgan ve çok zehirlidir, yani kaçak avcılıkla mücadele eden grubumuz için tam doğru isim.”

Krüger Milli Parkı’nda görev yapan Transfrontier Africa çevre örgütü, Kara Mambalar grubunun kurulmasına da önayak olmuş. Clark, "Altı kişiyle yola çıktığımızda çevreden çoğu kişi bize şüpheyle yaklaştı. Kadınların bu işin üstesinden gelemeyeceğini sandılar ama biz onları haksız çıkardık" diyor.

Kaçak avcılıkla mücadele şu günlerde siyasi gündemin üst sıralarına çıkmış durumda, ancak tek endişe hayvanların korunması değil. Batılı hükümetler, yasadışı yabani hayvan ticaretinden elden edilen gelirin terör örgütlerinin veya milis grupların finansmanına aktarılmasından çekiniyor. Uluslararası toplum kaçak avcılığa verilen cezaların ağırlaştırılmasına çalışırken, Güney Afrika’daki Kara Mambalar da her gün görev başında. Çoğu, yakındaki köylerden geliyor. Clark, "Hepsi lise mezunu ama iş bulamamışlar. Güney Afrika’da işsizlik oranı çok yüksek. Kara Mambalar’daki görevleri çoğunun ilk işi" şeklinde konuşuyor.

Maaşlar bir çevre koruma fonundan ödeniyor, diğer masraflar ise bağışlar ile karşılanıyor. Kadınlar altı hafta süren eğitimde, vahşi hayvanlar, silahlar, tuzaklar ile yasal durum, ve kaçak avlananları iş başında yakaladıklarında nasıl davranacakları konusunda bilgilendiriliyor. Kaçak avcılar için en gözde hayvanlar arasında gergedanlar geliyor. Bir kilo gergedan boynuzuna karaborsada 25 bin dolara varan fiyatlar ödeniyor. Kara Mambalar, çoğu kaçak avcının, aracılar tarafından silahlandırılan Mozambikli yoksul köylü gençler olduğunu belirtiyor. Amy Clark parkta devriye gezen kadınların ise genelde silahsız olduğunu söylüyor: “Bilgi topluyorlar, tuzakları ortaya çıkarıyorlar. Ama kaçak avcıları yakalamak değil görevleri. Bunun için, yardımına başvurulan silahlı birlikler var.

Bilanço gayet parlak. Kurulan tuzakların sayısında yüzde 76 düşüş var. Geçen ayki iki gergedanın dışında, 2013 Nisanından bu yana tek hayvan öldürülmemiş. NoCry Mzimba: “Kaçak avcılar biz kadınlardan korkuyor, çünkü ne ile karşı karşıya olduklarını, bizim işimizin tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar

Amy Clark ise Kara Mambalar olarak amaçlarını şöyle dile getiriyor: “Hedefimiz, yöre halkının para uğruna kaçak avcılığa bulaşmasını önlemek ve, çevreyi ve doğayı korumayı öğrenmelerini sağlamak.”