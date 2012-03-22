Kaç kadın İffet gibi tecavüze uğradı biliyor musunuz?

T24 - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda dizilerde kadın tartışıldı. Üyeler tecavüz sahnelerinin estetize edildiğini söylerken yapımcılar kendilerini savundu...

Radikal'in haberine göre, yapımcılara, “İffet dizisinin ardından kaç tane kadın kafası cama sıkıştırılarak tecavüze uğradı siz biliyor musunuz?” diye soran Türkiye Kadın Derneği Federasyonu Başkanı Canan Güllü, dizinin gösterildiği hafta yedi kadının ‘cama sıkıştırılarak’ tecavüze uğradığına dair başvuru geldiğini anlattı.

Alt Komisyon Başkanı AKP’li Zeynep Karahan Uslu dizileri eleştirirken, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’yi kastederek “Bazen tecavüz sahnesi bile estetize edilebiliyor” dedi.

Güllü ise “İffet’teki araba camındaki tecavüz sahnesi... Sahne hayata geçtikten sonra kaç insanın aynı şekilde tecavüze uğradığını biliyor musunuz? Ben biliyorum. Yıllar önce TRT ve diğer kurumlarda barıştırma programları yapılırdı. O dönemde evden kaçan barıştırma programı için cesaret bulan çocukların yaşı 12’ye düştü” dedi.

Dizilere destek talebi

Dizinin yapımcı firması Ay Yapım Temsilcisi Mithat Topaç ise dizinin Amerika’da ders olarak okutulduğunu söyledi. Mint Prodüksiyon Temsilcisi Kamil Koç da aile ve kadınları önceleyen projelere Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verebileceğini anlattı. Erler Film’den Nurcan Kuran ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema filmlerine destek vermesine rağmen dizilere destek vermemesini eleştirdi. Erler Film’in sahibi Türker İnanoğlu ise Mısır’dan gelen bir misafirinin “Arap Baharı’nın sebebi en çok sizin diziler. Bakıyorlar ki demokrasi var bu ülkede, konaklar, her şey güllük gülistanlık... Biz niye böyleyiz diye herkesi düşündürttünüz” dediğini anlattı.



Uslu, “Kültür ihracı böyle bir şey. Politik kültür de ihraç edebilirsiniz” derken, Erler Film’den Kuran, “Yunanlılar’ın dilinde Binbir Gece, Bakü’dekilerin dilinde Muhteşem Yüzyıl. Diziler bazında hem Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunduk hem de inanılmaz bir endüstri gelişti. Sinemamız da ivme kazanıyor” diye konuştu.

Cezaevinde çocuklara tecavüz sahnelerinin yer aldığı Suskunlar dizisinin yapımcısı TİMS Prodüksiyon’dan Oğuz Müftüoğlu ise Pozantı Cezaevi’nde çocuk mahkûmlara yönelik taciz iddalarının ardından kendilerinin de eleştirildiğini kaydederek, “Olumlu, olumsuz eleştiriler olur ama Pozantı’yı biz var etmedik. Suskunlar dizimiz ama orada (miş) gibiyi gösteriyoruz” dedi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yasada eşcinsel haklarının korunmamasını eleştiren Müftüoğlu, “Bir dizide iki genç adam yataktan çıktı diye memleket ayağa kalktı” diyerek Meclis’i eleştirdi.