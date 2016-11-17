Kaç DBP'li belediyeye kayyım atandı, hangi eş başkanlar tutuklandı?

İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Eylül'den bu yana DBP'de olan 3'ü Büyükşehir, 4'ü il belediyesi olmak üzere toplam 34 belediyeye kayyım atandı. Öte yandan görevden alınan 38 eş başkanın 36'sı tutuklandı. 7 eş başkanın da hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

4 ilçe belediyesinin faaliyetleri ise, ilçe kaymakamlıklarının iznine bağlandı. Demokratik Bölgeler Partisinden (DBP) yapılan açıklamada, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden kazınılan 102 belediye ve daha sonra DBP'ye geçen 4 belediye ile sayısı 106'ya çıkan DBP'li belediyeden şimdiye kadar başkanları yürütülen PKK/KCK soruşturmaları kapsamında tutuklanan ya da görevden alınan 34'üne kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı'nın 11 Eylül 2016'da başladığı kayyım atamaları ile Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir ile Hakkari, Siirt, Şırnak ve Batman belediye başkanlıklarına vali ya da vali yardımcıları kayyım olarak atandı.

İşte 11 DBP’li belediyede son durum

Siirt: Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan tutuklandı, kayyım atandı.

Tunceli: Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul tutuklandı, kayyım atandı.

Diyarbakır: Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve Fırat Anlı tutuklandı.

Mardin: Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevinden uzaklaştırıldı yerine kayyım atandı.

Şırnak: Belediye Başkanı Serhat Kadirhan, görevden uzaklaştırıldı yerine kayyım atandı

Van: Belediye Başkanı Bekir Kaya gözaltına alındı. Yerine Vali kayyım olarak atandı.

Batman: Belediye Başkanı Sabri Özdemir görevinden alındı, kayyım atandı.

Hakkari: Belediye Başkanı Dilek Hatipoğlu görevinden alındı, kayyım atandı.

Kent-nüfus-oy oranı-atanan kayyım-sıfatı

1- Batman, 55 bin, yüzde 55, Şeref Aksoy - vali yardımcısı

2- Hakkari, 275 bin, yüzde 66, Coney Epçim - vali yardımcısı

3- Diyadin Ağrı, 43 bin, yüzde 48, Mekan Çeviren - kaymakam

4 - Beşiri Batman, 30 bin, yüzde 50, Mustafa Maslak, kaymakam

5 - Gercüş Batman, 20 bin, yüzde 52, Ünal Koç, kaymakam

6- Silvan Diyarbakır, 86 bin, yüzde 69, Murat Kütük, kaymakam

7 - Sur Diyarbakır, 121 bin, yüzde 54, Bilal Özkan, vali yardımcısı

8- Hınıs Erzurum, 29 bin, yüzde 39, Bülent Ay, kaymakam

9 - Tuzluca Iğdır, 24 bin, yüzde 51, İbrahim Civelek, kaymakam

10 - Dargeçit Mardin, 27 bin, yüzde 60, Yaşar Yeşiltaş, kaymakam

11 - Derik Mardin, 62 bin, yüzde 64, Fatih Saltürk, kaymakam

12 - Mazıdağ, 33 bin, yüzde 61, Halit Benek, kaymakam

13 - Nusaybin Mardin, 116 bin, yüzde 78, Ergün Baysal, kaymakam

14 - Bulanık Muş, 83 bin, yüzde 45, Ömer Şahin, kaymakam

15 - Eruh Siirt, 20 bin, yüzde 52, Murat Dayanç, kaymakam

16 - Suruç Urfa, 102 bin, yüzde 52, Tarık Açıkgöz, kaymakam

17 - Cizre Şırnak, 133 bin, yüzde 81, Ahmet Adanur, kaymakam

18 - Silopi Şırnak, 115 bin, yüzde 78, Savaş Konak, kaymakam

19 - İdil Şırnak, 73 bin, yüzde 78, Ersin Tepeli, kaymakam

20 - Edremit Van, 114 bin, yüzde 50, İbrahim Özkan, kaymakam

21 - Erciş Van, 172 bin, yüzde 49, M.Şirin Yaşar, kaymakam

22 - İpekyolu Van, 275 bin, yüzde 48, Önder Can, vali yardımcısı

23 - Özalp Van, 71 bin, yüzde 71, Serdar Karal, kaymakam

24 - İkiköpru Batman, 4 bin, yüzde 56, Mustafa Maslak, kaymakam

25 - Hoşhaber Iğdır, 2 bin, yüzde 61, Bilgehan Karafil, vali yardımcısı

26 - Hani Diyarbakır, yüzde 45, Yusuf Turan, Kocaköy, kaymakamı

27 - Diyarbakır, yüzde 55, Cumali Atilla, kaymakam

28 - Şırnak, 490 bin, yüzde 60, Turan Bedirhanoğlu, vali yardımcısı

29 - Varto, 31 bin, yüzde 63, Mehmet Nuri Çetin, kaymakamı

30 - Bitlis Ahlat Ovakışla Beldesi, yüzde 35,

31 - Siirt

32 - Mardin

33 - Van

34 - Tunceli

DBP'de Ağrı ve Bitlis illeri kaldı

Son olarak İçişleri Bakanlığı'nca Van, Mardin, Tunceli ve Siirt belediyelerine kayyım atandı. Tutuklanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'ın yerine Vali Yardımcısı Olgun Öner getirildi. İçişleri Bakanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile dün tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını, yerlerine kayyım atandığını duyurdu. Gözaltına alınan DBP'li Van Büyükşehir Belediye Bekir Kaya'nın yerine de Van Valisi İbrahim Taşyapan vekil olarak atandı.

DBP'nin elinde şu anda Ağrı ve Bitlis belediye başkanlıkları kaldı.

Bugüne kadar neler yaşandı?

Bitlis'in Ahlat İlçesi Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovakışla Beldesi Belediyesi’ne kayyım olarak atandı. DBP'li belediyelerin toplam 29'una kayyım atanmış bulunuyor.

Adana'nın Pozantı ilçesi ile Erzurum'un Aşkale ilçesinin belediye başkanları Gülen yapılanmasına dahil oldukları iddiasıyla görevden alınırken, geri kalan 26 belediyeden 25'i Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yönetimindeydi.

Daha sonra 21 Eylül'de Şırnak'ın İdil, 5 Ekim'de Diyarbakır'ın Hani ilçelerinin belediyelerine, 1 Kasım'da da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı. Bitlis'in Ahlat İlçesi Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovakışla Beldesi Belediyesi’ne kayyım olarak atandı.

Böylece DBP yönetiminde olan ve kayyım atanan belediyelerin sayısı da 29'e yükseldi.

Bunlardan ikisi il belediye başkanlığı, biri de büyükşehir belediyesi. Yani DBP, üç il belediyesini kayyımlara devretmek zorunda kaldı.

Diyarbakır'da, büyükşehir belediyesiyle birlikte üç ilçe belediyesine de kayyım atanmış durumda.

Batman belediyesine, iki ilçe ve bir beldesine; Van'ın dört, Şırnak'ın üç ilçesine kayyım atandı.

Batman Belediye Eş Başkanaları Sabri Özdemir ve Gülistan Akel, 19 Ekim 2015'de görevden alınmıştı. Batman Belediyesi'ne Vali Yardımcısı Şeref Aksoy kayyım olarak atandı.

Hakkari Belediyesi'nde de yine vali yardımcısı olan Cüneyt Epçim kayyım olarak görev yapmaya başladı.

11 Eylül'deki atamalarda Ağrı'nın Diyadin ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Mekan Çeviren kayyım olarak atandı.

Yine aynı tarihte kayyım atanan diğer DBP belediyeleri ve atanan kayyımlar şöyle:

Batman'ın Beşiri ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Mustafa Maslak; Gercüş Belediyesine ilçe kaymakamı Ünal Koç.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine Vali Yardımcısı Bilal Özkan; Silvan ilçesine yine ilçe kaymakamı Murat Kütük.

Mardin'in Dargeçit ilçesine kaymakam Yaşar Yeşiltaş; Derik ilçesi belediyesine kaymakam Fatih Saltürk; Mazıdağ ilçesi belediyesine kaymakam Halit Benek. Nusaybin ilçesi belediyesine de kaymakam Ergün Baysal.

Şırnak'ın Cizre ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Ahmet Adanur; Silopi ilçesi belediyesine kaymakam Savaş Konak; İdil ilçesi belediyesine kaymakam Ersin Tepeli.



Van'ın Edremit ilçesi belediyesine kaymakam İbrahim Özkan; Erciş ilçesi belediyesine kaymakam M.Şirin Yaşar; İpekyolu merkez ilçesine Vali yardmcısı Önder Can; Özalp ilçesi belediyesine kaymakam Serdar Karal.

Erzurum'un HDP'li Hınıs belediyesine ilçe kaymakamı Bülent Ay.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi belediyesine kaymakam İbrahim Civelek.

Muş'un Bulanık ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Ömer Şahin.

Siirt'in Eruh ilçesi belediyesine kaymakam Murat Dayanç.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi belediyesine kaymakam Tarık Açıkgöz.

Batman'ın İkiköprü belde belediyesine kaymakam Mustafa Maslak.

Iğdır'ın Hoşhaber Belde Belediyesine Vali Yardımcısı Bilgehan Karafil.

Diyarbakır'ın Hani ilçesine, bir diğer ilçenin, Kocaköy'ün kaymakamı Yusuf Turan.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla.

Ovakışla Beldesi Belediyesi’ne Bitlis'in Ahlat İlçesi Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu.