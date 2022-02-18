Kaburga kemiği çatlayan Gülben Ergen, hastanelik oldu

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kaza nedeniyle ayağını sakatlayan şarkıcı Gülben Ergen'in şimdi de kaburga kemiği çatladı.

Şarkıcı Gülben Ergen, geçen günlerde evinde geçirdiği kazada ayak bileğini burkmuş, hastanede yapılan tetkiklerde sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde menisküs yırtığı tespit edilmişti.

Ergen, dün de Instagram hesabından “Bitmeyen bir ağrı kaburga kemiğimde, hep inandığım geleneksel İbni Sina tıbbının eşsiz doktoru ve şaşırtıcı tedavileri hepsi doğal hepsi müthiş” yazılı bir paylaşım yaptı.

Hastaneye giden Ergen’in kaburga kemiğinin çatladığı öğrenildi.