Kablosuzlar ağlar 5 kat hızlanıyor

Kablosuz ağlarda büyük boyutlu dosya transferinde yaşanan hız sorunu çözülüyor. Güney Koreli Samsung'un geliştirdiği yeni bir kablosuz ağ teknolojisi 5 kat daha hızlı dosya transferi imkanı sağlıyor.

Kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan telefon, tablet ve biligsayar gibi cihazlarla büyük boyutlu dosya transfer etmek büyük bir sıkıntı haline gelebiliyor. Bağlantı hızlarındaki yavaşlık bu tarz büyük boyutlu dosyalar için sorun teşkil ettiği için kısa bir süre önce Wi-Fi 802.11 ac kablosuz ağ bağlantı türü geliştirilmişti. Geleneksel bağlantılara göre hızlı olan bu teknolojinin donanımsal olarak desteklenmesi gerekiyordu. ac teknolojisinin teorik hızı saniyede 108 MB dosya aktarım hızına izin veriyor.

Samsung tarafından geliştirilen yeni bir kablosuz ağ teknolojisi ise bu hızı 5 katına çıkarıyor. 60 GHz frekansını kullanan yeni nesil Wi-Fi bağlantısı teoride saniyede 575 MB dosya aktarımına izin veriyor. Bu da 1 GB'lık bir dosyanın 3 saniye içinde transfer edilebilmesi anlamına geliyor. Yeni teknoloji mobil cihazla televizyon arasında gerçek zamanlı (stream) video izlemeyi mümkün hale getiriyor.

Samsung'un 802.11 ad adını verdiği teknolojinin 1-2 yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor. Teknolojinin sadece mobil cihazlarda değil aynı zamanda medikal ürünlerde, hoparlör gibi cihazlarda ve çeşitli telekomünikasyon ürünlerinde kullanılabileceği açıklandı.