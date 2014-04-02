Kablo kabusu bitiyor



Evlerdeki kablo karmaşasına son vermek için eğlence sistemlerinde geliştirilmeye devam eden wi-fi teknolojisinde hoparlörlerle ilgili sorun tarihe karışıyor.

Kablosuz hoparlörler aracılığıyla evde müzik dinlemeye olanak sağlayan gelişme, müzik tutkunlarını hayli memnun edeceğe benziyor.

Alman sanayi dergisi Connected Home'un editörü Andreas Frank, hantal hoparlör sisteminin wi-fi'a dönüşmesinin talep sahiplerini mutlu edeceğini söylüyor.

Ne var ki tüketicilerin geliştirilen dört teknolojiden hangisinin daha elverişli olduğu konusunda kafaları biraz karışmış durumda. Yeni wi-fi teknolojilerinin üreticileri Sonos ve Teufel, Apple aygıtları için üretim yapan Airplay ve DLNA firmalarından oluşuyor. Bu durumda, her firmanın üretiminin standardı kendine özgü olduğundan, farklı ürünlerin teknik anlamda birbiriyle çakışması gibi bir problem söz konusu. Örneğin Sonos hoparlörleri, farklı sistemlerle çalıştırılamıyor.

Diğer taraftan, test uzmanları kurulum maliyetlerinin 600 euro civarında olduğu düşünüldüğünde Sonos ve Teufel'in çok avantajlı olduğu konusunda hemfikirler. DLNA hoparlörleri çok daha ucuz olmalarına karşın, farklı markalarla uyum sorunları bulunuyor.

Apple firması için Airplay'in ürettiği sistemlerin, farklı sistemlerle birlikte kullanılması bazı yazılımlarla mümkün, fakat bu konuda kesin bir garanti verilemiyor. Airplay, pahalı ses sistemleriyle ün yapmış bir firma.

Andreas Frank, yeni teknoloji kablosuz hoparlörler için en az 200 euro gibi bir paranın gözden çıkarılması gerektiği görüşünde. Daha ucuz alternatifler de olmakla beraber, doğal olmayan ses leri ve teknik kaliteleri yüzünden pek tavsiye edilmiyor.

Birden fazla wi-fi cihazının kullanıldığı apartmanlarda bazen ufak aksaklıklar yaşanabileceği, ama buna rağmen 5 gigaherzlik frekansın bozulmayacağı belirtiliyor. Sorunun devamı halinde, yönlendiricilerin kontrol edilmesi önerisinde bulunuluyor.

Yeni geliştirilen bu teknoloji sayesinde sadece müzik değil, televizyon, akıllı telefonlar ve tüm diğer cihazlar da wi-fi sistemlerine entegre edilebilecek.

Ünlü müzik paylaşım platformu Spotify v.b. online servisler bu teknolojiyle doğrudan uyumlu hizmetler vermeye başladılar bile.