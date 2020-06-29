Kabinede değişim beklentisi; yeni sistemle tek çatı altına alınan bazı bakanlıklar yeniden ikiye ayrılacak

10 Temmuz 2018’de kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değişim bekleniyor. Verimli olmadığı düşünülen bazı bakanlıkların ayrılacağı belirtildi.



AKP Meclis Grubu salgın nedeniyle dört ay aradan sonra yarın ilk kez toplanacak. Toplantıda; TBMM Başkanvekilliği, İdare Amirliği ve Katip Üye seçimi yapılacak. Grup Başkanı Naci Bostancı ile grup başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin ve Bülent Turan'ın yerini koruması, Cahit Özkan ile Emin Akbaşoğlu'nun ise değişmesi bekleniyor.



12 Temmuz'a kadar başkanlık seçimini tamamlayacak olan TBMM, 20 Temmuz'dan itibaren de 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

Kültür ve Turizm ile Aile ve Çalışma Bakanlıkları ayrılacak

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; yaşı tutan mevcut bakanlar, iki yılın sonunda milletvekilliğinde olduğu gibi emeklilik hakkı elde edecekler. Başarı performansına bağlı olarak en az iki-üç bakanın yeni dönemde olmayacağı konuşuluyor.

Yeni sistemle birlikte bazı bakanlıklar birleştirildi. İki yıllık sürede, birleştirilen bakanlıklardan istenilen verim alınamadı. Özellikle Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın tek çatı altında toplanmasıyla ilgili çok eleştiri bulunuyor.



Bu bakanlığın tekrar ayrılması ve ‘Çalışma’ bölümünün yeni bir bakanlık olarak düzenlenmesi öngörülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da ikiye ayrılabileceği belirtildi.

Binali Yıldırım yardımcılık bekliyor

Kabine değişiminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için yeni isim atanıp atanmayacağı da merak ediliyor. TBMM Başkanlığı için istekli olan ancak "Temayül yoklamasına gir" önerisi üzerine geri adım atan Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı beklediği biliniyor.



Bakanlıkların yeniden dizayn edilmesi ve değişime bağlı olarak Fuat Oktay'dan sonra ikinci bir yardımcı atanabileceği belirtiliyor.