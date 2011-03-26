-KABİNE DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in oğlu Asım Dinçer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın kızı Rüveyda Yıldız, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan düğünle evlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, gelin ve damadın şahitliklerini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nikahta konuşan Cumhurbaşkanı Gül, bakanlar Dinçer ve Yıldız ile dostluklarının uzun yıllara dayandığını belirterek, ''Bugün gerçekten onlar gibi biz de mutluyuz, hep beraber böyle güzel bir olaya şahit oluyoruz. Onların çocukları bizlerin çocuklarıdır. Allah mesut etsin, ömür boyu saadetler versin. İnşallah bu güzel aileden güzel çocuklar dünyaya gelsin ve hepsi vatana, millete faydalı olsun. Tayyip amcanızın biliyorsunuz tavsiyesini... Belki Mehmet Ali amcanızın da vardır tavsiyesi. Önce onları alın, bu cüzdanı vereyim ben size'' dedi. TBMM Başkanı Şahin de çifte mutluluklar dileyerek, ''Benim bir tavsiyem yok. Daha önce ortaya konmuş olan tavsiyelere katıldığımı ifade etmek istiyorum'' dedi. -BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN, ''EN AZ ÜÇ ÇOCUK'' İSTEĞİ- Başbakan Erdoğan ise Allah'tan her iki aileye ve diğer herkese evlat acısı göstermemesini dileyerek, şunları kaydetti: ''En kötü günleri bugünkü gibi olsun. Değerli Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, biliyorsunuz en az üç tane çocuk bekliyoruz. Bu millet, bu vatan, sizler gibi nitelikli, güvenilir, inançlı ailelerden güvenli nesiller bekliyor. Bunu, sorumluluk mevkindeki insanlar olarak da biz söylüyoruz ve tarihimizden aldığımız heyecanla, aşkla, inançla söylüyoruz. Buna çok büyük ihtiyacımızın olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bizler de tabii beraber yürüdüğümüz bu yolda, iki tane yıllar yılı beraber olduğumuz arkadaşımızın çocuklarının böyle bir evlilik merasiminde, hele hele bir de sözlerinde de birlikte olmuştuk, şimdi de tamamlıyoruz. Rabbim inşallah bu yolculuğunuzu daim kılsın diyorum. Hayırlı olsun.'' Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Gül, evlilik cüzdanını geline verdi. Nikaha, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve Ali Babacan, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı, Faruk Çelik, Selma Aliye Kavaf, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.