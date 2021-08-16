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Politika

Kabine, bugün toplanıyor: Masada yüz yüze eğitim ve aşı konusu var

Toplantıda Koronavirüs normalleşme sürecinde artan vaka sayıları da değerlendirilecek

16 Ağustos 2021 07:37

Koronavirüs salgınıyla ilgili kritik kararların alınacağı kabine toplantısının bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceği açıklandı. Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyor. 
 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi uzun bir aranın ardından bugün toplanacak. 
 
Toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin açıklanan tarihte başlayıp başlamayacağı olacak.
 
Kabine Toplantısı'na Ziya Selçuk'un yerine göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak. 
 
Toplantıda Koronavirüs normalleşme sürecinde artan vaka sayıları da değerlendirilecek. İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak.
 
Sabah gazetesinin haberine göre, ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek.
 
Toplantıda bir diğer önemli konu ise aşılanma yaşının düşürülmesi olacak. Özellikle Ekim ayında yeni eğitim öğretim yılına başlayacak olan üniversite öğrencilerini etkileyecek olan kabinenin gündeminde.
 
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