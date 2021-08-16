Kabine, bugün toplanıyor: Masada yüz yüze eğitim ve aşı konusu var

Kabine Toplantısı'na Ziya Selçuk'un yerine göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacak.
Toplantıda Koronavirüs normalleşme sürecinde artan vaka sayıları da değerlendirilecek. İl il vaka sayıları, hastanelerdeki son durum, yoğun bakım doluluk oranı, aşılanmadaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca detaylı bir sunum yapacak. Bakan Koca, ayrıca Bilim Kurulu'nun gerçekleştirdiği son toplantısındaki önerilerini sıralayacak.
Sabah gazetesinin haberine göre, ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek.
Toplantıda bir diğer önemli konu ise aşılanma yaşının düşürülmesi olacak. Özellikle Ekim ayında yeni eğitim öğretim yılına başlayacak olan üniversite öğrencilerini etkileyecek olan kabinenin gündeminde.