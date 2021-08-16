Kabine, bugün toplanıyor: Masada yüz yüze eğitim ve aşı konusu var

Sabah gazetesinin haberine göre, ayrıca aşı zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği de görüşülecek.

Toplantıda bir diğer önemli konu ise aşılanma yaşının düşürülmesi olacak. Özellikle Ekim ayında yeni eğitim öğretim yılına başlayacak olan üniversite öğrencilerini etkileyecek olan kabinenin gündeminde.