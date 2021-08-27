Kabil'deki patlamaları değerlendiren Trump, isimleri karıştırdı: Şimdi yeni bir IŞİD var, IŞİD-X

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı yayında Kabil’de havalimanı çevresinde en az 90 kişinin öldüğü patlamaların sorumlusu olduğu belirtilen IŞİD K (Horasan) örgütünün ismini karıştırdı. Trump, “Şimdi yeni bir IŞİD var, IŞİD-X deniliyor” dedi.

Fox News’da Sean Hannity’nin programında Kabil’de yaşanan saldırıları değerlendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, “Biliyorsunuz IŞİD hilafetinin yüzde 100’ünü devirdim. Suriye’de, Irak’ta devirdik. Şimdi yeni bir IŞİD var, IŞİD-X” dedi.

“IŞİD-X”i yanlış söylediğini daha sonra fark eden Trump “Yakında IŞİD-X de olur, IŞİD-K’den daha da kötü olur” dedi.

Kabil Havalimanı çevresinde en az 90 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamaların sorumlusunun IŞİD Horasan örgütü olduğu belirtiliyor.

IŞİD-Horasan grubu, 2013'te El Kaide'nin Irak kolunun ayrılarak oluşturduğu Irak Şam İslam Devleti'nin Pakistan-Afganistan bölgesindeki koluna verilen isim. İlk olarak Ocak 2015'te ortaya çıkan gruba Batı'da Horasan'ın İngilizce yazılışından (Khorasan) dolayı IŞİD-K deniliyor.

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