Kabe örtüsü madalyonu 120 bin liraya satıldı

Çukurcuma Müzayede Evi tarafından düzenlenen müzayedede, çok nadir bulunan 5 parçalık lacivert Kabe örtüsü madalyonu 120 liraya, el yazması Kur'an-ı Kerim 110 bin liraya satıldı.

Çukurcuma Müzayede Evi'nden yapılan açıklamaya göre, Çırağan Sarayı Mabeyn Salonu'nda düzenlenen müzayede, çok sayıda koleksiyoner ve sanatseverin katılımıyla gerçekleştirildi. Müzayedede, 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarına ait Kabe örtüsü madalyonlarından oluşan 5 parça eser, el yazması Kur'an-ı Kerimler, bindallı, vazo, tepsi, karaf, hat, gümüş, porselen, kristal, tablo ve çeşitli ev eşyalarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 eser satışa sunuldu. Satışa sunulan eserler arasında yer alan 5 parçadan oluşan lacivert Kabe örtüsü madalyonu, 120 bin liraya alıcı buldu. Sitare veya kisve adı verilen lacivert ibrişimden yapılmış kumaşın üzerine gümüş tellerle Besmele-i Şerif ve ayetler işlendiği Kabe örtüsü madalyonları, 19. yüzyıl Abdülhamit dönemine ait. Avrupa ve Osmanlı dönemine ait eserlerin de yer aldığı müzayedede, İsmail Bin Ömer ketebeli Kur'an-ı Kerim 110 bin liraya, Seyyid Hasan Aşki ketebeli Kur'an-ı Kerim 77 bin liraya, Muhammed Emin tefsirli Kur'an- Kerim 33 bin liraya satıldı. Aralarında hat sanatının en ünlü ustaları Sami Efendi, Kamil Akdik ve Çırçırlı Ali'nin de bulunduğu isimlere ait hat eserler, Avrupalı oryantalist ressamlardan Georg Macco, Khariton Platanovich Platonov, Pierre Thuiller, Paul Verona, Charles Marie Pallianti, Sophus Theobald Levinson, Henri M. Jaubert'in yağlı boya İstanbul tabloları da müzayedede satışa sunulan eserler arasında yer aldı. Müzayedede, İrlandalı manken Chloe Louhnan'ın sunumunu yaptığı 19. yüzyıla ait Osmanlı bindallısı da 12 bin 500 liraya alıcı buldu.