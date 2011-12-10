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Yaşam

Kabe gül suyu ve zemzem ile yıkandı CİDDE (A.A)

10 Aralık 2011 14:12

-Kabe gül suyu ve zemzem ile yıkandı CİDDE (A.A) - 10.12.2011 - Her yıl milyonlarca Müslümanın hac ve umre için ziyaret ettiği Kabe, gül suyu ve zemzemle yıkandı. Yıl içinde Hicri takvimle Muharrem ve Şaban aylarında yıkanan Kabe'nin yine Hicri takvimle yılın ilk yıkaması, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'a vekaleten Mekke Valisi Prens Halid Al Faysal Bin Abdulaziz tarafından yapıldı. Kabe içi ve dışının yıkanma merasimine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Suudi Arabistan'da bulunan yabancı misyon şefleri, büyükelçiler, Mekke Belediye Başkanı Dr.Osama Bin Fadl Al Bar da katıldı.

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