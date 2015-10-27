Kabataş'ta son perde, kayınpeder konuştu: Anlattıkları gelinimin o günlerde hissettikleridir; ona inandık!

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın “Çok önemli bir yakınımın gelinini, Başbakanlık Ofisi’min yanında, yerlerde süründürdüler, kendisini çocuğunu taciz ettiler” sözleriyle duyurduğu Kabataş tacizi iddiasının gerçekliği tartışılmaya devam ediyor. Son olarak, Erdoğan’ın sözleri ardından Star’dan Elif Çakır’ın tacize uğradığı iddia edilen AKP’li Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu ile yaptığı röportajın “konuşulmadan yazıldığı” öne sürüldü. O dönem Star’da editörlük yapan Murat Seçkin, Çakır’ın yayından önce editörüne “Konuşacak hali yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım” dediğini iddia etti. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, bu iddia üzerine yaptığı yazılı açıklamada “Gelinimin bazı basın organlarına yapmış olduğu açıklamalar, o günlerde hissettikleridir” ifadesini kullandı. Develioğlu, “İlk günden itibaren ona inanıp arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kabataş röportajını, 13 Haziran 2013'te manşetinden "Kadınlar küfrediyor, erkekler vuruyordu" başlığıyla duyuran Star'ın o dönem yayın yönetmeni olan Mustafa Karaalioğlu’nun karar.com sitesinde yayımlanan haber şöyle:

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, gelini Zehra Develioğlu'nun Gezi olayları sırasında uğradığı tacizin yalan olduğunu ileri sürenlere cevap verdi. Çirkin olayın yeniden gündeme getirilmesinin manidar olduğunu belirten Develioğlu, gelininin Elif Çakır'a verdiği röportajın arkasında olduklarını söyledi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, gelinine Kabataş'ta saldırı düzenlenmesine ilişkin tartışmaların seçim öncesi yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Develioğlu gelininin verdiği ifadenin arkasında olduğunu vurgulayarak "Adalet er ya da geç tecelli edecektir" dedi. Develioğlu, gelininin o dönem Elif Çakır'a verdiği röportajın arkasında olduklarını belirterek iftiracılara da cevap verdi.

Develioğlu yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunda "Kabataş Saldırısı" olarak bilinen menfur saldırının, bazı basın-yayın organlarında yeniden gündeme getirildiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Hadisenin yine bir seçim öncesinde bir kez daha tartışmaya açılması, bizim açımızdan üzüntü verici olduğu gibi zamanlaması manidardır. Çirkin saldırının yaşandığı tarihten sonra, gazete ve televizyonlar aracılığıyla şahsım ve ailem adına duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Geçen zaman içinde düşüncelerimizde herhangi bir değişme olmadığını bir kez daha vurguladıktan sonra tekrarlama ihtiyacı duyuyorum ki 1 Haziran 2013'te gelinim, Beşiktaş'ta bulunan Kabataş Vapur İskelesi civarında son derece çirkin ve menfur bir saldırıya maruz kalmıştır."

Develioğlu, konunun yargıya intikal ettiğini hatırlatarak, o dönem sorumluların bulunup cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Aile olarak sorumluların yakalanacağına ilişkin beklentilerinin devam ettiğini anlatan Develioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne var ki, bölgedeki kameraların bozuk olduğu veya kayıtta olmadığı gibi bir sonuçla karşılaşılmıştır. Eldeki tek görüntü, İDO'ya ait, olay mahallini paravan arkasından gören yetersiz kamera kayıtlarıdır. Hadiseden sonra çıktığım televizyon kanallarında çağrı yapıp, 'O gün o saldırıya şahit olan mutlaka birileri vardır ve bu kişiler bize yardımcı olurlar' düşüncesiyle, vatandaşlarımızdan yardım istedim. Hala da istiyorum. Bu hadisenin aydınlanması ve saldırganların yakalanıp yargıya teslim edilmesi en büyük dileğimizdir. Gelinimin bazı basın organlarına yapmış olduğu açıklamalar, o günlerde hissettikleridir. İlk günden itibaren ona inanıp arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz."

Bahçelievler Belediye Başkanı Develioğlu, olayın tekrar gündeme getirilmesinden rahatsız olduklarına vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Unutulmasın ki ortada mağdur olmuş bir anne, genç bir kadın var. Onun hissettiklerine ve çektiği acıya saygı duyulmasını bekliyoruz. O günleri yaşayanlar tarafından biliniyor ki bu hadiseler, çok acı ve sıkıntıya sebep oldu. Sadece benim çocuğum değil başörtülü veya başörtüsüz birçok insan saldırıya uğradı. Bu saldırılara maruz kalan birçok insan ya sustu ya da sesini duyuramadı. Mağdur olduğumuzu öğrendikten sonra bize ulaşıp kendilerinin de saldırıya uğradığını söyleyen birçok insan var. Aynı şekilde ülke geneline yayılan Gezi Olayları esnasında hayatını kaybeden insanlar oldu. O gün de söyledik, yine söylüyorum: Hiçbir şey, insan hayatından kıymetli değildir. Cana gelecek hiçbir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir."

Olaylar sırasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Develioğlu, kendi mağduriyetlerinin anlaşılmasını ve saygı duyulmasını istedi.

Develioğlu, hadisenin belli periyotlarla ve genellikle de seçimler öncesinde gündeme getirildiğine dikkati çekerek, "Bunu gündeme getiren hiçbir zaman biz olmadık ve her seferinde üzerimize gelinmesi karşısında kendimizi savunma ihtiyacı duyduk. Hadise yargıya intikal etmiş olup, herkes gibi biz de sonucunu bekliyoruz. Ve inanıyoruz ki, er veya geç adalet tecelli edecek ve sorumlular bulunup cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.