Elif Çakır "Kabataş gelini konuşmadı" iddiasını yalanladı: Savcılığa röportaj kayıtlarımı vermeye hazırım

Star gazetesi eski editörü Murat Seçkin'in, Gezi Parkı eylemleri süresince başta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından olmak üzere iktidarın ve iktidara yakın medyanın eylemcileri suçlamasına neden olan “Kabataş tacizi”ne ilişkin Star’da yayımlanan söyleşinin aslında “konuşulmadığını” iddiasına söyleşiyi yapan Elif Çakır'dan yanıt geldi. Çakır, "En aşağılık insan türü gözünüzün içine baka baka, göz bebeğini dahi oynatmadan yalan söyleyebilendir" dedi. "Murat Seçkin'in hiçbir kutsalı olmamasıyla övündüğünü" öne süren Çakır, "Buradan bağımsız ve tarafsız devletin savcılarına sesleniyorum. Kabataş kurguydu diyen kişiyi sorgulayın. Röportaj kayıtlarımı vermeye hazırım" ifadesini kullandı.

Seçkin, o dönem Star gazetesinde yazan Elif Çakır’ın Kabataş’ta taciz edildiğini öne süren AKP’li belediye başkanının gelini Z.D. ile yaptığı söyleşiyi gönderdiğinde editörünün “Bunları bu kadın mı anlattı?” diye sorduğunu ve Çakır’dan, “Psikolojik olarak bitmiş durumda… Konuşacak hali yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım!!!” yanıtını aldığını ileri sürmüştü.

Çakır'ın Twitter'dan Seçkin'e verdiği yanıt şöyle: