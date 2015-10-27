Star'dan Kabataş haberi açıklaması: Yazı işlerinde "Gelin Zehra değil, gözleri konuştu" diyaloğunu bilen yok!

Gezi Parkı eylemleri sırasında Kabataş'ta saldırıya uğradığını iddia eden Z.D.'yle röportaj yapan Elif Çakır'ın “Psikolojik olarak bitmiş durumda… Konuşacak hali yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım" dedi iddiasıyla ilgili olarak Star'dan yapılan açıklamada, "Gelin Zehra değil, gözleri konuştu' şeklindeki diyaloğu, aradan geçen süreye rağmen, Star Yazı İşleri'nde duyan-bilen bir tek kişi bile yok" denildi.

Star gazetesi eski editörü Murat Seçkin, Gezi Parkı eylemleri süresince başta dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan tarafından olmak üzere iktidarın ve iktidara yakın medyanın eylemcileri suçlamasına neden olan “Kabataş tacizi”ne ilişkin Star’da yayımlanan söyleşinin aslında “konuşulmadığını” iddia etmişti.

Seçkin, o dönem Star gazetesinde yazan Elif Çakır’ın Kabataş’ta taciz edildiğini öne süren AKP’li belediye başkanının gelini Z.D.ile yaptığı söyleşiyi gönderdiğinde editörünün “Bunları bu kadın mı anlattı?” diye sorduğunu ve Çakır’dan şu yanıtı aldığını ileri sürmüştü:

“Psikolojik olarak bitmiş durumda… Konuşacak hali yoktu. Ne anlatabilirdi ki? Ama ne demek istediğini ben anladım!!!”

Murat Seçkin'in bu iddiasına Star gazetesinden yanıt geldi. Star, yazı işlerinde böyle bir diyaloğu duyan tek bir kişinin olmadığını iddia etti.

Star gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Paralel-terör medyasının Gezi'yi aklama çabaları, tıpkı sokak darbesi girişiminde olduğu gibi, yeni yalanlarla devam ediyor.

Mağdurun ifadelerine rağmen Paralel polislerin desteğiyle hükümete karşı kumpasa çevrilen Kabataş saldırısı, her gün bebek katili terör örgütü PKK'ya övgüler yağdıran Paralel'in tetikçisi Taraf gazetesinde iftiralarla ısıtılarak tekrar servis edildi. Terör örgütü yandaşı bir gazetecinin kaleme aldığı iftiralara, Doğan medyası da sımsıkı sarılarak çanak tuttu.

İddia sahibinin, Star'da çalıştığı dönemde şahit olduğunu belirterek yazdığı "Star Yazı İşleri'nde kirli diyalog - Bu haberden sonra Gezicilerin hiçbir meşruiyeti kalmaz" şeklindeki ifadeler, yazı işleri masasında oturanlarca tamamen uydurma olduğu açıkça bilinen bir yalan... O dönem Star'da editör olan kişi ile röportajı kaleme alan yazar arasında geçtiği öne sürülen "Gelin Zehra değil, gözleri konuştu" şeklindeki diyaloğu da, aradan geçen süreye rağmen, Star Yazı İşleri'nde duyan-bilen bir tek kişi bile yok. Nitekim konunun muhatabı eski Star yazarı da bu iddiaların doğru olmadığını belirterek, bu iddiaları ortaya atmak için niye iki yıl beklendiğini sordu. Suçlanan yazar, Twitter'dan verdiği cevapta, "Bağımsız ve tarafsız devletin savcılarına sesleniyorum; Kabataş kurguydu diyen kişiyi sorgulayın. Kurgu olduğunu iddia eden, o kurguyu ispat etmekle sorumludur. Kim kurguladıysa bunu bilmek hepimizin, ama en çok benim hakkım. Savcılar bunun peşini bırakmamalıdır. Ben sadece Z.D.'nin anlattıklarını aktardım. Savcılığa röportaj kayıtlarını vermeye hazırım" dedi. Taraf'ın kalemşörü ise bu cevaba sadece pişkinlikle cevap verdi. Tartışmadan geriye kalansa o dönem başörtülü kadınların Geziciler tarafından nasıl hedef alındığını, sözlü tacize ve hakarete uğradıklarını görmezden gelen Taraf'ın, bir kez daha Kabataş mağduru Zehra D. üzerinden vandalları aklama çabası oldu. Oysa geriye dönüldüğünde, Kabataş'la üstü kapatılmaya çalışılan, ama cevap bekleyen birçok soru var.

' Paralel muhabire montajlı servis'

Gezi olayları sırasında bir başörtülü kadının Kabataş'ta Gezi eylemcileri tarafından yanında bebeği olduğu halde tacize uğradığı duyuldu. Fakat olay yerindeki MOBESE kameraları ile güvenlik kameralarına yansıyan hiçbir görüntü olmadığı ortaya çıktı. MOBESE kayıtlarının nasıl kaybolduğunun izi, sistemi kuran Paralel şirketteydi. Ama profesyonel kumpasçılık, burada da profesyonel çalıştı. Haziran 2013'te meydana gelen olaydan 6 ay sonra Paralel Yapı, 17-25 Aralık Darbe'yi gerçekleştiremeyince arşiv çalışmasına başladı. Gezi'de Paralel Yapı polis müdürlerinin Başbakan Erdoğan'a bile "yok" dedikleri görüntüler uzun bir zaman kaybı ile" montajlanarak" Şubat 2014'te Aydın Doğan'ın medyası Kanal D'de yayınlandı. Kabataş'ta tacize uğradığı savcılık kayıtları ile Adli Tıp raporlarına yansıyan Z.D. ve haberi yapan STAR itibarsızlaştırılmaya çalışıldı.