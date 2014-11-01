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Kabataş Liseliler, Salih Memecan'a verilen karikatür ödülünü iptal etti

Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Ermenek'te meydana gelen maden faciasının ardından çizdiği karikatür nedeniyle eleştirilere hedef olan Salih Memecan'a verilen karikatür ödülünü iptal etti

01 Kasım 2014 12:25

Kabataş Erkek Liseliler Derneği, Ermenek’teki maden faciası sonrası çizdiği karikatür nedeniyle, 2009’da Salih Memecan’a verdiği ‘Nehar Tüblek Karikatür Onur Ödülü’nü iptal ettiğini açıkladı. 

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 10 yıldan bu yana 1944 yılı mezunu olan merhum Nehar Tüblek’in anısına verilen ödülün oy birliğiyle yok hükmünde sayıldığı ve bunun kurum tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.

Dernek üyeleri konuya ilişkin "Üzülerek ifade etmeliyiz ki, kurum tarihimizde ilk defa bir ödülümüzü Tüblek Ailesi'nin talebi ve Yönetim Kurulumuzun oybirliği ile yok hükmünde saymak mecburiyetinde kalmaktayız. Gerekçemiz, Sayın Memecan'ın özelde Ermenek'te meydana gelen, ülkemizi üzüntüye boğan maden faciasının ardından yaptığı çizim ile toplumsal duyarlılıklarımızı kavrayamadığını görmek; genelde ise toplumsal olaylara bakışındaki yanlı duruşu ve değerlendirmeleri adına ödül aldığı merhum Nehar Tüblek ağabeyimizin halkın içinde soluklanan, halk ile birlikte duygulanan, emeğe saygılı yaşam felsefesinden uzaklaştığı kaanatine varmamızdır" açıklamasını yaptı.

Tüblek’in yaşam felsefesine ters

 

Dernekten yapılan yazılı açıklamada adına ödül verdikleri bir kişinin yaşam felsefesine bu denli ters bir duruma kayıtsız kalınamayacağı belirtilirken, “Kabataşlılar Derneği Yönetim Kurulu’nca 2009 yılında Sayın Salih Memecan’a verilen Nehar Tüblek Karikatür Onur Ödülü’nü, Yönetim Kurulumuzun oy birliği ile 30 Ekim 2014 Tarihli toplantısında aldığı kararı ile iptali kararımızı tüm Kabataş Ailemiz ve kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

 

 

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