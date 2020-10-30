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Kaan Yıldırım: Haberi yansıtma şeklinizi kınıyorum

30 Ekim 2020 00:45

Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, evlenecekleri ile ilgili soruların ardından "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" şeklinde verdiği yanıtın farklı yansıtıldığını açıkladı. Yıldırım, "Haberi yansıtma şeklinizi kınıyorum" dedi. 

Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte aracında görüntülendi. Evlenecekleri ile ilgili sorular yöneltilen Yıldırım "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" diyerek aracıyla uzaklaştı.

Yıldırım, ‘utanıyorum’ açıklamasından sonra çıkan haberlere tepki gösterdi.
 
Sosyal medya hesabından muhabirlere seslenen Yıldırım, “İşten evime dönerken, tek şeritli yolda, arabayla önümde durup yolu kesmenize rağmen sizi kırmamak adına camı açıp konuştum. Arkamızda olan araçların geçiş hakkı olmasına rağmen bizim yüzümüzden bekliyor olması sebebi ile de gerçekten utandım ve bunu sizinle paylaştım. Haberi yansıtma şeklinizi kınıyorum” ifadelerini kullandı.
 
 
TIKLAYIN - Kaan Yıldırım'a Hadise ile evlilik iddiaları soruldu

 

 

 

 

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