Kaan Yıldırım'dan Hadise ile evlilik iddialarına cevap

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, önceki gün trafikte aracında görüntülendi. Evlenecekleri ile ilgili sorulara "Arkadaşlar çok utanıyorum, trafik sıkıştı" diyerek aracıyla uzaklaştı.



Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ve şarkıcı Hadise’nin evlilik kararı aldığı iddia edildi. Çiftin, ev bile baktığı söylendi.

Yıldırım, rol aldığı dizinin Beykoz'daki çekimleri sonrası özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıdı.

Yaklaşık bir yıldır şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım'a önümüzdeki yaz aylarında evlenecekleri iddiaları soruldu.

Oyuncu, muhabirlerin 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" diyerek yanıt verdi.