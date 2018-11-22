T24 LogoT24 Logo
Magazin

"Kaan Tangöze Seçkin Piriler'e velayet davası açmaya hazırlanıyor"

Seçkin Piriler'in çocuklarını, Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Kaan Tangöze'ye göstermediği belirtildi

22 Kasım 2018 23:35

Eski eşi Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural'la 24 Kasım'da evleneceği haberlerinin üzerinde Seçkin Piriler çocuklarını Kaan Tangöze'ye göstermedi. Bu hamle üzerine Tangöze’nin çocuklarının velayeti için Seçkin Piriler’e dava açmaya karar verdiği iddia edildi.

Takvim'in haberine göre, yakın dostlarına iki oğlunun babasını hâlâ çok sevdiğini söyleyen Seçkin Piriler, eski eşinin 6 aylık hamile olan Kıvılcım Ural'la 24 Kasım Cumartesi günü evleneceği haberini almasıyla yıkıldı.

38 yaşındaki Seçkin Piriler, oğulları Hakan ve Volkan'ı babalarına göstermemeye başladı.

Seçkin Piriler'in kendisine çocuklarını göstermemesine sinirlenen Kaan Tangöze, iddiaya göre önümüzdeki cumartesi kıyılacak nikahın ardından velayet davası için soluğu mahkemede alacak.

ETİKETLER

kaan tangözeseçkin pirileri kıvılcum uralevlilikboşanmaçocukvelayethamile
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24