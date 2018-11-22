"Kaan Tangöze Seçkin Piriler'e velayet davası açmaya hazırlanıyor"

Eski eşi Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural'la 24 Kasım'da evleneceği haberlerinin üzerinde Seçkin Piriler çocuklarını Kaan Tangöze'ye göstermedi. Bu hamle üzerine Tangöze’nin çocuklarının velayeti için Seçkin Piriler’e dava açmaya karar verdiği iddia edildi.

Takvim'in haberine göre, yakın dostlarına iki oğlunun babasını hâlâ çok sevdiğini söyleyen Seçkin Piriler, eski eşinin 6 aylık hamile olan Kıvılcım Ural'la 24 Kasım Cumartesi günü evleneceği haberini almasıyla yıkıldı.

38 yaşındaki Seçkin Piriler, oğulları Hakan ve Volkan'ı babalarına göstermemeye başladı.

Seçkin Piriler'in kendisine çocuklarını göstermemesine sinirlenen Kaan Tangöze, iddiaya göre önümüzdeki cumartesi kıyılacak nikahın ardından velayet davası için soluğu mahkemede alacak.