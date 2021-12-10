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Yaşam

Kaan Sekban'dan, Hasan Can Kaya'ya destek: Koca Meclis işi gücü bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu

"Birbirini yumruklayan tipler kendilerine ömür boyu maaş alacakları zaman ahlaktan bahsetmiyor nedense"

10 Aralık 2021 20:50

Komedyen Kaan Sekban, sosyal medyanın ve TBMM'nin gündeminde olan, RTÜK'ün inceleme başlattığı Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sekban, "Koca Meclis işi gücü yoksulluğu işsizliği bıraktı, bir komedyen üstünden ahlak bekçiliğine soyundu" dedi.

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