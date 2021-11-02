Kaan Müjdeci imzalı 'Hamlet' 27. Cenevre Film Festivali'nde yarışıyor

Dünya prömiyerini Türkiye’den seçilen ilk yapım olarak Avrupa’nın en büyük dizi festivali Series Mania’da yapan "Hamlet" dizisi, 27. Cenevre Film Festivali’nin Uluslararası Dizi Yarışması bölümünde 10 finalistten biri olarak festival yolculuğuna devam ediyor.

Kaan Müjdeci’nin, Shakespeare’in eserinden uyarlayarak gerçek bir hikâyeyle harmanladığı dizi, 16. yüzyıldaki krallığın yıkılışına ve güç dengelerinin değişimine bugün Büyükada’daki "fayton krallığı" üzerinden bakıyor.

GAİN'de izleyicilerle buluşan "Hamlet", yedi bölümden oluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Elit İşcan, Şebnem Bozoklu, Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Şungar, Murat Kılıç, Çiğdem Selışık Onat, Cihat Tamer, Serdar Orçin, Emrullah Çakay, Ozan Çelik, Kutay Sandıkçı, Çiçek Acar ve Mustafa Alabora yer alıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 27. Cenevre Film Festivali Uluslararası Dizi Yarışması finalistleri şöyle:

“Blackport” (İzlanda / RÚV Iceland, Arte France)

“Blindspotting” (ABD / Starz)

“Dreams Of Alice” (Rusya / NT Broadcasting Network)

“Hamlet” (Türkiye / GAIN MEDYA)

“Ink Against Bullets” (İtalya / RTI SPA - Mediaset Group)

“Me And The Others” (Avusturya, Almanya / Sky Deutschland)

“Psycho” (Rusya / MORETV)

“Snow Angels” (İsveç / Sveriges Television – SVT, DR, NRK Norway, Yle - Finnish Broadcasting Company, RÚV Iceland)

“The Informant” (Macaristan / HBO Max)

“The Last Socialist Artefact” (Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Finlandiya / HRT)

Hamlet'in konusu şöyle:

"Cinayet, intikam, keder, ihanet, aşk unsurlarıyla bezeli, her şeyiyle içimizden bir aile draması sunan 'Hamlet', 16. yüzyıldaki krallığın yıkılışına ve güç dengelerinin değişimine bugünkü “fayton krallığı” üzerinden bakıyor. Üstelik bu kez, Hamlet genç bir kadın… İstanbul Büyükada’da, 81 atın topluca gömüleceği bir gece, faytonların sahibi olan adam öldürülür. Katilse erkek kardeşidir. Maktulün genç kızı, babasının katilini bulmak ve karanlık ilişkileri ortaya çıkarmak için bir intikam planı hazırlar: Şüpheli olan herkesi TV’nin en meşhur reality show’unda, sahnede buluşturacaktır."