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Magazin

Kaan Boşnak sessiz sedasız evlendi

22 Nisan 2020 16:05

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti Kaan Boşnak, festival ve etkinlik direktörü Başak Ceylan Torun'la evlendi. 

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