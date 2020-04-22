Kaan Boşnak sessiz sedasız evlendi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="nd-article">\n<p class="nd-article__spot">'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun solisti <strong>Kaan Boşnak</strong>, festival ve etkinlik direktörü <strong>Başak Ceylan Torun</strong>'la evlendi. </p>\n</div>\n<div class="social-bar-v2-column"><nav class="social-bar-v2">\n<p>Bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenen Kaan Boşnak'ın nikahına, Koronavirüs önlemleri nedeniyle az sayıda yakını katıldı.</p>\n<p>Kaan Boşnak'ın özel hayatını bilmeyenler bu evliliğe fazlasıyla şaşırdı. Boşnak, nikah sonrası eşiyle mutluluk pozu verdi.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/04/1587560993700-5-ea-03-d-9555428508-b-4-ee-044-a.jpg" alt width="600" height="441" /></p>\n<hr /><hr />\n<p style="text-align:center;"><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7tg7um" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>\n</nav></div>\n</body>\n</html>