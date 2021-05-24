K-Pop grubu BTS yeni şarkısı ile YouTube ve Spotify'da rekor kırdı

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS , Butter adlı şarkısı ile Spotify ve YouTube'da bir günde en çok dinlenen şarkı rekorunu kırdı.

BTS'in yeni şarkısı "Butter" için YouTube'da gerçekleştirmiş olduğu ilk gösterim etkinliğinde 3,89 milyon kişiyi eş zamanlı olarak bir araya getirerek rekor kırmıştı. Butter, geçtiğimiz hafta sonu YouTube'da bir rekor daha kırdı. Üstelik dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify'da da Butter bir numaralı trend haline gelmiş durumda.

Butter, Spotify'da yayınlandığı gün 20,9 milyon dinlenmeye ulaşarak Spotify tarihinde bir günde en fazla dinlenen şarkı oldu. Dahası, YouTube'da yayınlandıktan yalnızca 1 gün sün sonra 113 milyon görüntülenmeye ulaşan Butter, bu platformda da 24 saat içinde en fazla görüntülenen YouTube videosu oldu.

Butter'ın şu anki istatistiği ise Spotify'da 36,4 milyon; YouTube'da ise 185 milyon. B