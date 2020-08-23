K-pop grubu BTS, yeni şarkıları Dynamite ile rekor kırdı

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS , Dynamite (Dinamit) isimli single’larını duyurarak YouTube’da açılış rekoru kırdı.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS yeni şarkıları Dynamite'i (Dinamit) duyurmalarının ardından tarihi bir başarı elde etti. Video, YouTube tarihinin paylaşılır paylaşılmaz en çok izlenen videosu oldu.

YouTube’da yer alan verilere göre BTS’nin Dynamite şarkısının videosu 30 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş görünüyor. Öte yandan The August'un haberine göre video paylaşıldıktan sadece yarım saat sonra 12 milyon izleyiciyle buluştu.