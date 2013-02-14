'Justin'i, 800'e bağlarım sana!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisi, Büyükçekmece’de kadınları “Cinlerim var” diyerek kandırdığı ve her seans için 200 lira paralarını aldığı iddiasıyla Süleyman S. isimli bir ‘Cinci Hoca’ yakaladı. Zanlının, kadınların eşleriyle yaşadıkları cinsel sorunları, detaylı anlattırarak dinlediği, kuru fındıkların içine şırıngayla cıva yerleştirdikten sonra etkilemek istediği insanların yanında fındığı kırarak içinden akan civayı gösterip, “Cinlerim çıktı” dediği tespit edildi. Sahte hocanın aynı zamanda kadınları “Cinleri musallat ederim” diye korkutarak cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu, 17 yaşındaki P.A’yı da “Justin Bieber’i sana 800 liraya bağlarım” diyerek kandırdığı iddia edildi.

Radikal Gazetesi'nden İsmail Sağıroğlu'nun haberine göre, Süleyman S’nin, kendisini ‘Sadık Hoca’ olarak tanıttığı kişilere, ilkokul mezunu olmasına rağmen Lefkoşa’da üniversite bitirdiğini ve 8 dil bildiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Yapılan teknik takipteyse zanlının dini bilgilerinin yok denecek kadar az olduğu, ‘Süphaneke duasını’ bile bilmediğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Soruşturmada, Selma B isimli bir falcının, tanıştığı kadınları, ‘yaşadıkları sorunların büyü ve cinlerden kaynaklı olduğuna inandırdığı ve sorunların çözümü için ‘Sadık Hoca’ olarak tanınan Süleyman S.’ye yönlendirdiği öne sürüldü. Sahte hocanın da kendisine gelen kadınlara özel hayatlarına ilişkin ayrıntıları anlattırdığı ve elde ettiği bilgileri kullanıp “Size cinleri musallat ederim” diyerek korkuttuğu bu kadınları taciz ettiği iddia ediliyor.

'6 kadın şikayetçi oldu'

Süleyman S’nin P.A isimli 17 yaşındaki bir genç kadını da tuhaf bir iddiayla kandırdığı ortaya çıktı. ‘Hoca’nın, yakında Türkiye’ye gelecek olan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’i kendisine âşık etmesi için yardım isteyen genç kızı da “800 liraya sana bağlarım. Muska yazacağım ve Justin senin kulun kölen olacak” diyerek dolandırdığı belirlendi. Bu küçük kızın yanı sıra 5 kadın, zanlı ve beraberindekilerden şikâyetçi oldu.