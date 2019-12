-Justin Timberlake'dan fotoğrafçılara davet ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Amerikalı aktör ve pop şarkıcısı Justin Timberlake fotoğraf tutkunlarını yeni filmi ''In Time''dan esinlenerek, bir fotoğraf göndermeye davet ediyor. Sanatçı tarafından seçilecek 5 katılımcının yanı sıra en yüksek oyu alan 5 başvuru da finale kalacak. Toplam 10 finalist arasından seçilecek fotoğraf, kasım ayında sanatçının facebook sayfasında profil resmi olarak kullanılacak. Silikon Vadisi merkezli uluslararası bir şirkette pazarlama direktörü olarak görev yapan Burcu Çetin, Justin Timberlake'nin 6 Grammy Ödülü ve 2 Emmy Ödülü bulunduğunu söyled Sanatçının uluslararası katılımlı bir fotoğraf yarışması düzenlediğini anlatan Çetin, ''Timberlake, fotoğrafçıları yeni filmi 'In Time'dan esinlenerek, 'her saniyenin işlediği'ni ifade eden bir fotoğraf göndermeye davet ediyor. Bu bir anı yakalamak ya da bir fırsatın kaybedilmesi olabilir. Ancak bu fotoğraf sonsuza kadar katıksız keyif almanızı sağlamalı'' diye konuştu. Çekilecek fotoğrafın her konuyla ilgili olabileceğini ifade eden Çetin, ''Sadece 'her bir saniyenin işlediği'ni ifade etmeniz yeterli. Sanatçı, benzersiz bir perspektif için en dokunaklı, en keskin temayı arıyor. Hareketli, etkili, özgün olun ve burada yaratıcılığınıza sınırlar koymayın'' dedi. Sanatçının tüm nitelikli başvurular arasından 5 finalist seçeceğini anlatan Çetin, şöyle devam etti: ''Bunun yanı sıra internet üzerinden yapılacak değerlendirmede en yüksek oyu alan 5 nitelikli başvuru da finalist olarak adlandırılacak. Toplam 10 finalist arasından bir kazanan seçilecek ve kazanan fotoğrafçının çalışması 2011 yılının Kasım ayında Justin Timberlake'in 12 milyondan fazla takipçisi olan facebook sayfasında profil resmi olarak kullanılacak ve bu sayede fotoğrafçı uluslararası bir ün kazanacak. 10 finalistin fotoğrafı Los Angeles'da 'In Time' filminin galasında gösterilecek ve sanatçının sosyal medya kanallarıyla resmi internet sitesinde de yer alacak.'' Yarışmayla ilgilenen fotoğrafçıların 10 Ekim'e kadar Türkçe dil desteği mevcut ''www.talenthouse.com'' adresinden başvurabileceklerini bildiren Çetin, oylamaya ise facebook ve twitter hesabı olan herkesin katılabileceğini kaydetti.