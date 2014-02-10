Justin Timberlake 'temizlik hastası' çıktı



İlk kez Türkiye'de konser verecek olan ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in, İstanbul'da kalacağı 3 gün için ilginç isteklerde bulunduğu belirtildi.

Justin Timberlake, 64 konserli dünya turnesinin 41. ayağı için mayıs ayında Türkiye’de olacak.

Konser 26 Mayıs’ta İTÜ Stadyumu’nda ve herhangi bir değişiklik olmazsa 3 gün İstanbul'da kalacak olan Timberlake, tam bir temizlik hastası çıktı.

‘Obsesif kompulsif’ olduğunu kabul eden pop yıldızının, asansöre yalnız binmek, kapı kollarının sürekli dezenfekte edilmesi, kalacağı otelin bir katının kendine ayrılması gibi isteklerde bulunduğu kaydedildi.

Timberlake'in ayrıca; klima filtrelerinin değiştirilmesini, ısınının 22 derecede sabitlenmesini, kendisi için bir spor salonu ve bir adet Playstation tedarik edilmesini istediği belirtildi.