Justin Timberlake MTV Ödülleri'ni topladı

MTV Video Müzik Ödülleri (VMA 2013) New York’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 4 farklı dalda ödül alan Justin Timberlake geceye damgasını vurdu. Gecenin bir diğer özel anı ise 90’lı yılların popüler grubu NYSNC’in 12 yıl sonra tekrar sahneye çıkmasıydı.

Justin Timberlake’i üne kavuşturan topluluk olarak da bilinen grup, Timberlake ‘Michael Jackson’ özel ödülü alırken sahnede yalnız bırakmadı. Grup kısa bir performans sergiledi.

Açılışını Lady Gaga’nın yaptığı gece, Katy Perry’nin yeni şarkısını seslendirdiği performansla sona erdi.

Miley Cyrus ve Robin Thicke de canlı performanslarıyla geceye renk katan isimler arasında oldu.

İşte ödül alan sanatçıların listesi:

Yılın Videosu: Justin Timberlake, “Mirrors”

En İyi Video (Erkek): Bruno Mars, “Locked Out of Heaven”

En İyi Video (Kadın): Taylor Swift, “I Knew You Were Trouble”

En İyi Pop Video:Selena Gomez, “Come&Get It”

En İyi Hip-Hop Video: Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton, “Can't Hold Us”

En İyi Rock Video: Thirty Seconds to Mars, “Up In The Air”

En İyi Koreografi: Bruno Mars, “Treasure”

En İyi Sanat Yönetimi: Janelle Monae featuring Erykah Badu,, “Q.U.E.E.N.”

En İyi Montaj: Justin Timberlake, “Mirrors”

En İyi Yönetmenlik: Justin Timberlake's Suit & Tie (David Fincher)

En İyi İşbirliği: Pink and Nate Ruess of Fun, “Just Give Me a Reason”