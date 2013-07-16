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Justin Timberlake mahkemelik oldu!

R&B ve dans-pop müziğinin önde gelen ismi Amerikalı Justin Timberlake'in başı, bir şarkısı yüzünden dertte

16 Temmuz 2013 14:00

ABD’li şarkıcı Justin Timberlake, 'Take Back The Night' adlı son şarkısının ismi aynı zamanda bir vakfın ismi olduğu için yasal yaptırımla karşı karşıya kaldı.
 
Timberlake’in yeni şarkısı ismini güvenli topluluklar ve saygılı ilişkiler yaratmaya hizmet eden ABD’nin en iyi bilinen vakıflarından biri olan 'Take Back The Night'tan alıyor. Amacı cinsel saldırıları, cinsel istismarı ve aile içi şiddeti sona erdirmek olan kurum, Timberlake’ın 'Take Back The Night' teriminin kullanımı için kendileriyle temasa geçmediğini belirtti. Bu durum Timberlake’in yasal işlemlerle karşı karşıya kalmasına yol açtı.
 

Vakıf, şarkıda cinsel şiddetin eleştirilmemiş olmasından şikayetçi

 
'Take Back the Night' kurumunun yöneticisi Katherine Koestner, 'Projemizde yer alan herkes şok oldu çünkü insanlar bir ismi kullanacağı zaman, izin isterler' dedi. Şarkının sözlerinin çok fazla cinsellik içerdiğini ve cinsel şiddeti eleştiren ifadenin yer almadığını belirten Koestner, örnek olarak 'use me (kullan beni)' sözünü gösterdi.
 
'Take Back The Night', Justin Timberlake’in 'The 20/20 Experience' albümünden sonra piyasaya çıkan ilk single’ı.

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