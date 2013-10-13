Justin Timberlake, eşi Jessica Biel'i aldattı mı?

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake'in güzelliği ile meşhur eşi Jessica Biel'i aldattığı öne sürüldü.

Şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake ve eski model yeni oyuncu Jessica Biel, uzun yıllardır birlikte. 2007 yılında başlayan ilişkilerine 4 yılın sonunda ara veren ancak Timberlake'in evlenme teklifi ile yeniden barışan çift, geçtiğimiz yıl evlendi. Ancak son günlerde çıkan haberler çiftin ilişkisine gölge düşürdü. Gazeteport'un haberine göre, yeni albümünü kısa bir süre önce piyasaya süren Justin Timberlake, Biel'i Brezilya'daki Rock in Rio Festivali'nde aldattı.

'İlk kez aldatmadı'

Rock In Rio’da sahne alan Timberlake'in oyuncu Thalia Ayala ile birlikte olduğu söylendi. Evli olan Ayala Twitter 'da "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Justin'le tanıştım ve bir adım ötemde şarkı söyledi" mesajını paylaştı. Bu mesajın yanı sıra iki ismin festival boyunca oldukça yakın olduğunun görülmesi iddiaları pekiştirdi. Bu ihanetin ilk olmadığı Timberlake'in Biel'i daha önce birçok kez aldattığı iddialar arasında.