Justin Timberlake 6,5 yıl sonra single çıkardı

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 6.5 yıl aranın ardından yeni bir single çıkardı.

'Suit and Tie' adlı single ile oyuncu eski günlerine geri döndü.

Timberlake, 2006'dan bu yana The Social Network adlı filmde rol aldı, William Rast adlı bir moda markası yarattı ve uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Jessica Biel ile evlendi.

Timberlake, şarkının 2013 sonu piyasaya çıkacak 'The 20/20 Experience' adlı albümde yer alacağını açıkladı.

Şarkıcı, Twitter sayfasında "İlgilenenlere... Hazır olduğumu düşünüyorum. JT2013" yazdı.

Justin Timberlake, ABD'li oyuncu Jessica Biel ile Ekim ayında İtalya'da evlendi.

31 yaşındaki Timberlake ve 30 yaşındaki Biel, Aralık 2011'de nişanlanmıştı.