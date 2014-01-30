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Justin Bieber'ın sınır dışı edilmesi için 100 bine yakın imza

Kanadalı pop müzik ikonu Justin Bieber'in ABD'den sınır dışı edilmesi için açılan imza kampanyasında 100 bin sınırına ulaşıldı

30 Ocak 2014 09:57

ABD 'de uyuşturucu ve alkol etkisinde araba sürerken gözaltına alınan Justin Bieber’ın ülkeden sınır dışı edilmesi için başlatılan kampanya 100 bin imzaya ulaştı.

Beyaz Saray, kamudan gelen dilekçelere cevap verdiği ‘We the People’ sayfasında açılan dilekçede 19 yaşındaki Kanadalı şarkıcının sınır dışı edilmesi ve yeşil kartının iptal edilmesi isteniyordu.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, dilekçe gerekli olan 100 bin imzaya ulaştığı için gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Kurallar gereği Beyaz Saray, halktan gelen bu isteğe resmi bir cevap yazmak zorunda. Ancak yetkililer Bieber'ın yeşil kartla değil başka bir tür vizeyle ABD'ye giriş-çıkış yaptığını belirtti.

ABD göçmenlik yasalarına göre, bir kişi büyük çaplı bir suça karışmadığı ve bir yıldan fazla hapis cezası almadığı sürece vizesi iptal edilmiyor.

100 binin üzerinde imza toplayan dilekçede, "ABD halkı olarak tehlikeli, dikkatsiz ve uyuşturucu kullanıcısı Justin Bieber’ın sınır dışı edilmesi ve yeşil kartının iptal edilmesini istiyoruz. Sadece insanlarımızın güvenliğini tehdit etmekle kalmıyor, ülkemizin gençleri üzerinde de kötü bir etki bırakıyor” sözlerine yer verilmişti.

 

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