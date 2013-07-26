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Magazin

'Justin Bieber'ın annesi olmak zor'

Mallete, Justin Bieber için "Hayatını kendisi yönetmek ve kendine ait bir alanı olmasını istiyor" şeklinde konuştu

26 Temmuz 2013 13:34

Yaşadığı skandallarla magazin gündeminden düşmeyen 18 yaşındaki Kanadalı şarkılı Justin Bieber'in annesi, oğlunun ellerinden kayıp gitmesine mâni olmak için onu her gün aradığını, mesaj yazdığını söyledi.
 
Davetlerde Justin Bieber'ın yanında görmeye alışık olduğumuz annesi Pattie Mallette, "Genç bir erkeğin annesi olmak hiç kolay değil, hele de bu çocuk Justin Bieber ise. Bence her anne çocuğu için kaygılanıyordur" şeklinde konuştu.

Justin'in 18 yaşına girdiğinden beri annesinden tek isteğinin "özgürlük" olduğunu söyleyen Mallete, "Hayatını kendisi yönetmek ve kendine ait bir alanı olmasını istiyor" şeklinde konuştu.

Ancak Mallete oğlunun elinden kayıp gitmesine o kadar kolay izin vermeyeceğe benziyor. Oğlunu her gün mutlaka aradığını söyleyene Mallete, "Edebildiğim kadar ziyaret ediyorum. Her gün arıyorum. Her gün mesaj yazıyorum. Ona yakın olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum" dedi ve ekledi: "Umarım 19'una geldiğinde de benim sesimi duymak ister."

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