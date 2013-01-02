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Magazin

Justin Bieber'ı takip ettiğini sanan paparazi kaza geçirip öldü

Justin Bieber'ın otomobilini takip ettiğini zanneden magazin gazetecisi geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

02 Ocak 2013 14:07

Kanadalı ünlü pop şarkıcı Justin Bieber’a ait olduğunu zannettiği Ferrari marka otomobilin peşine düşen bir magazin fotoğrafçısı, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. ABD’nin Los Angeles kentinde meydana gelen kazada  Los Angeles polisi arabayı kullanan kişinin Bieber olmadığını açıkladı ve otomobili incelemeye aldı.

Habertürk'ün Los Angeles Times gazetesine dayandırdığı habere göre, içinde ünlü şarkıcının olduğunu sandığı otomobili takip eden magazin fotoğrafçısı, Bieber’ı görüntülemek için aracından indi. Beyaz otomobilin tekrar hareket ettiğini gören fotoğrafçı, aracına dönmek için yola atladığında bir arabanın altında kaldı.

Görgü tanıkları, aracı sürenin Bieber olmadığını söyledi. Kimliği belirlenemeyen gazetecinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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