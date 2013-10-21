Justin Bieber'a benzemek için 100 bin dolar harcadı!

Justin Bieber hayranı bir kişi ünlü şarkıcıya benzemek için geçirdiği bir dizi estetik ameliyata 100 bin dolar harcadı.



33 yaşındaki Sheldon, 19 yaşındaki ünlü şarkıcıya benzeyebilmek için botoks yaptırdı, çenesi ve göz kapaklarından ameliyat oldu ve saç nakli yaptırdı. Daily Mail gazetesine konuşan Sheldon, “Justin meşhur olduğunda yüzü her yerdeydi. Fotoğrafını gördüğümde tek düşündüğüm ona benzemekti. Şarkılarını çok dinlemiyorum ama yüzü o kadar kusursuz ki tüm değişiklikleri ondan ilham alarak yaptırdım” ifadelerini kullandı.

Hayatını şarkı sözü yazarak kazanan Sheldon, Bieber’a benzeyebilmek için geçirdiği ameliyatlara toplamda 100 bin dolar harcadı.