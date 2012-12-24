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'Justin Bieber yüzde 99.9 Türkiye’ye gelecek'

Universal Türkiye ve Avrupa Müzik Genel Müdürlerinden Cengiz Erdem Justin Bieber’ın dünya genelinde trending topic olması üzerine 'Justin Bieber yüzde 99.9 Türkiye’ye gelecek' dedi

24 Aralık 2012 19:24

1994 doğumlu Kanadalı pop şarkıcı Justin Bieber’ın Türkiye konseri söylentileri, şarkıcının resmi internet adreslerinden henüz onaylanmasa da dün başta Twitter olmak üzere sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.  

“Justin Bieber Türkiye’ye geliyor” etiketiyle (hashtag) Twitter’da gündem olan olay, bir süre dünya genelinde de en çok konuşulan konular arasına girdi. Justin Bieber’ın yabancı hayranları da Türkçe yazılı etiketi anlamasalar da bu etiketin dünya genelinde ‘trending topic’ olması için Türk hayranlara destek verdiler.
 
Birçok yabancı Bieber hayranı, “Ne olduğunu anlamıyorum ama içinde Justin Bieber geçtiği için destekliyorum. Bieber sevgisi böyle bir şey” yazarak, Twitter hesaplarında bu etiketi kullandı.
 
Kısa sürede Justin Bieber ile diğer bir fenomen One Direction grubu fanları arasında gerilim başladı. Dünya genelinde Google’da en çok aranan isimler arasında olan One Direction grubu fanları da  “Directionerla Takipleş” etiketini dünya genelinde Twitter’da trend konular arasına soktu.
 
magazin.milliyet.com'da yer alan habere göre, Universal Türkiye ve Avrupa Müzik Genel Müdürlerinden Cengiz Erdem, “Türkiye’de Justin Bieber’ın fazla sayıdaki hayranı tarafından beklendiğini biliyoruz. Bu tweet’i  hayranların bu meraklarını gidermek için yazdım. Ayrıca bu hayranlar bu bilgiyi hak ediyorlar. Justin Bieber yüzde 99.9 Türkiye’ye gelecek. Detaylar duyurulacaktır. Eminim başkalarının gelişi gibi olmaz. Bu konser çok büyük ses getirir” açıklamasını yaptı ve Türkiye’deki Justin Bieber hayranlarının orijinal albümler satın aldıklarını ve bu satış rakamından dünya starının haberi olduğunu ekledi. 

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