Justin Bieber: Uyuşturucu bağımlısı olduğum dönem korumalarım uykumda nabzımı kontrol ederdi

Şarkıcı Justin Bieber, geçmişte yaşadığı uyuşturucu bağımlılığı sorununu anlattı. Bieber, uyuşturucu bağımlısı olduğu dönemde korumalarının uyurken nabzını kontrol ettiğini anlattı.

GQ dergisine konuşan Justin Bieber, uyuşturucu bağımlısı geçmişini, Hristiyanlığa yönelişini ve eşi Hailey Bieber'la ilişkisini anlattı.

Bağımlı olduğu dönem uyuduğu zamanlarda korumaların gidip nabzını kontrol etmek zorunda kaldığını anlatan Bieber "Bütün başarılara sahip gibiydim ancak yine de üzgündüm ve acı içindeydim. Çözemediğim sorunlarım vardı. Uyuşturucular zamanı geçiştirmek için bir araçtı" dedi.

Lyme hastalığıyla da mücadele ettiğini anlatan Bieber "Şu an çok daha sağlıklıyım." dedi.

Bieber'ın rekor kıran single'ı One Time, 2009'da çıkmıştı. O dönem 15 yaşında olan Bieber kısa sürede dünya fenomeni olmuştu. Bieber, 2018 yılında Hailey Baldwin'le evlendiğini duyurmuş, 2019'un Mart ayında ise akıl sağlığına odaklanmak için müziğe ara verdiğini söylemişti.

Bieber'ın yeni albümü bu yıl mart ayında çıktı.