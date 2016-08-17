Justin Bieber, Selena Gomez'i kendisini Zayn Malik'le aldatmakla suçladı!

22 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, yeni sevgilisi Sofia Richie ile fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşması üzerine eski sevgilisi Selena Gomez'le girdiği tartışmaya, "Ben aldattım... Oh, seni ve Zayn'ı unuttum!" sözleriyle son vererek, Gomez'in kendisini eski One Direction elemanı Zayn Malik'le aldattığını iddia etti. Bunun üzerine Instagram hesabını kapatan Bieber'ın, sosyal medya hesabında 77.8 milyon takipçisi vardı.

Posta'nın haberine göre, Kanadalı popstarın, yeni sevgilisi Sofia Richie'yle fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşması üzerine hayranları fotoğraf altına olumsuz yorumlar yazmaya başladı. Fanların yorumları yüzünden bunalan Bieber, hesabını yoruma kapatmak yerine hayranlarına "Eğer böyle nefret dolu mesajlar yazmaya devam ederseniz hesabımı gizli yapacağım. Gerçekten benim hayranımsanız bu kadar kötü olamazsınız" dedi.

Bu sözün üstüne Bieber'ın yıllarca aşk yaşadığı eski sevgilisi Selena Gomez yorum yazdı, "Eğer 'nefretle' başa çıkamıyorsan sevgilinin fotoğraflarını paylaşmayı bırak. Bu sadece senle onun arasında özel kalmalı. Hayranlarına kızma. Onlar seni herkesten önce sevdi ve destekledi." dedi.

"Beni dikkat çekmek için kullandın"

Bieber, Gomez'e şu sözlerle cevap verdi:

"Geçmişte beni dikkat çekmek için kullanan insanların hala bunun için uğraş verdiğini görmek komik. Üzücü. Sevgilerimle...' İkinci yorum da hemen ardından yine Justin'den geldi:'Ben kimsenin nefretini kabul etmek için yaratılmadım. Umarım hepiniz benim arkadaşlarıma ve birbirinize karşı kibar olmayı başarırsınız. Ve evet! 'Belieber'ları seviyorum."

Gomez bunun üzerine 'Geçmişte defalarca aldatmış olanların affedici ve bağışlayıcı olanlara yüklenmesi de komik. Fanların neden delirdiğine şaşmamalı. Üzücü. Sevgilerimle' yazdı.

"Sen de beni aldatmıştın!"

Bieber da bunun üzerine

"Ben aldattım... Oh, seni ve Zayn'ı unuttum!' yazarak Gomez'in kendisini eski One Direction elemanı Zayn Malik'le aldattığını iddia etti. Bu arada, Justin Beieber, yeni kız arkadaşının zorlaması yüzünden birkaç ay önceki sevgilisi Hailey Baldwin'le sosyal medya takipleşmesini bırakmış, Hailey bunun üzerine 'Beni bu karmaşaya sokmayın" yazarak görüş bildirmişti.

Tüm bu karmaşa üzerine Justin Bieber Instagram hesabını tamamen sildi.