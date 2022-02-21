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Koronavirüs

Justin Bieber Koronavirüs'e yakalandı

27 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olduğu aktarıldı

21 Şubat 2022 22:30

Şarkıcı Justin Bieber’ın korona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sanatçının Las Vegas'ta düzenlenecek konserinin bu nedenle iptal edildiği açıklandı.

Şarkıcı Justin Bieber'ın temsilcisi, ABD merkezli magazin dergisi People'a şarkıcının korona virüsü testinin pozitif çıktığını söyledi. 27 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Cumartesi günü yapılan bir açıklamada, Pazar günü yapılması planlanan Las Vegas gösterisinin 27 yaşındaki şarkıcının ekibinde çıkan bir korona virüsü vakası sonrasında 28 Haziran'a ertelendiği açıklandı. Salı günü Arizona, Glendale’deki konserin iptal edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Yapılan açıklamada kullanılan ifadeler şöyle:

"Pazar günkü Las Vegas'taki gösteriyi ertelemek zorunda kalacağız"

"Justice Tour ailesindeki pozitif Covid-19 sonuçları nedeniyle maalesef Pazar günkü Las Vegas'taki gösteriyi ertelemek zorunda kalacağız. Justin elbette büyük hayal kırıklığına uğradı ancak ekibinin ve hayranlarının sağlığı ve güvenliği her zaman onun bir numaralı önceliği."

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