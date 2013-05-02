Justin Bieber İstanbul'a geldi, koruması gazetecinin kafasında şemsiye parçaladı

Ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber, vereceği konser için İstanbul’a geldi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen Bieber, korumalarının arasında pasaport kontrolü yaptırmadan kendisini bekleyen aracına bindi.

"Believe" turnesi kapsamında yarın İTÜ Stadyumu’nda konser verecek olan Justin Bieber saat 20.30'da Rusya'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanına geldi. Dünya çapında 15 milyonun üzerinde albüm satışına sahip genç yıldız için 7 kız havalimanında saatlerce bekledi. Justin Bieber'ın uçaktan indikten sonra karşılamaya gelen hayranları sevgi gösterisinde bulundu.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Bieber ve yanında gelen 13 kişilik orkestra grubu kendilerini takip eden basın mensuplarından kaçmak için X-ray cihazından geçtikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına koşarak gitti. Bu sırada havalimanı polisleri, sanatçı ve yanındakilerin araçlarına doğru yöneldi. Pasaport kontrollerinin yapılmadığını söyleyerek, sanatçının aşağı inip pasaport kontrolüne girMesini istediler. Polis ile sanatçının korumaları arasında uzun süre tartışma yaşandı. Daha sonra pasaport polisi araca gelerek, Bieber pasaportunu aldı. İçeri götürülen pasaportla işlemler yapıldıktan sonra polis pasaportu geri getirdi.

Bieber'ın korumaları görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemek için siyah bir şemsiye açıldı. Korumalardan bir tanesi ise elindeki şemsiye ile basın mensuplarına saldırdı. Koruma daha sonra elinde parçalanan şemsiyeyi yola attı. Araçlar havalimanından ayrılırken, Bieber istrahat edeceği otele gitti.