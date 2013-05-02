T24 LogoT24 Logo
Magazin

Justin Bieber İstanbul'a geldi, koruması gazetecinin kafasında şemsiye parçaladı

Tüm dünyada milyonlarca hayran kitlesine sahip ünlü şarkıcı Justin Bieber’in Türkiye konseri için İstanbul'a geldi

02 Mayıs 2013 02:24

Ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber, vereceği konser için İstanbul’a geldi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen Bieber, korumalarının arasında pasaport kontrolü yaptırmadan kendisini bekleyen aracına bindi.

"Believe" turnesi kapsamında yarın İTÜ Stadyumu’nda konser verecek olan Justin Bieber saat 20.30'da Rusya'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanına geldi. Dünya çapında 15 milyonun üzerinde albüm satışına sahip genç yıldız için 7 kız havalimanında saatlerce bekledi. Justin Bieber'ın uçaktan indikten sonra karşılamaya gelen hayranları sevgi gösterisinde bulundu.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Bieber ve yanında gelen 13 kişilik orkestra grubu kendilerini takip eden basın mensuplarından kaçmak için X-ray cihazından geçtikten sonra kendilerini bekleyen araçlarına koşarak gitti. Bu sırada havalimanı polisleri, sanatçı ve yanındakilerin araçlarına doğru yöneldi. Pasaport kontrollerinin yapılmadığını söyleyerek, sanatçının aşağı inip pasaport kontrolüne girMesini istediler. Polis ile sanatçının korumaları arasında uzun süre tartışma yaşandı. Daha sonra pasaport polisi araca gelerek, Bieber pasaportunu aldı. İçeri götürülen pasaportla işlemler yapıldıktan sonra polis pasaportu geri getirdi.

Bieber'ın korumaları görüntü almak isteyen basın mensuplarını engellemek için siyah bir şemsiye açıldı. Korumalardan bir tanesi ise elindeki şemsiye ile basın mensuplarına saldırdı. Koruma daha sonra elinde parçalanan şemsiyeyi yola attı. Araçlar havalimanından ayrılırken, Bieber istrahat edeceği otele gitti.

 

ETİKETLER

justin bieberistanbulkonserpasaportpolisbasıntürkiyehayranlarıbelieve turnesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24