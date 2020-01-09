Lyme; felce kadar gidebilen sinsi hastalık

ABD'li şarkıcı Justin Bieber, kendisi hakkında "Kötü görünüyor, uyuşturucu mu kullanıyor" yorumları yapılmasının ardından yaşadığı hastalık sürecini anlattı. Bieber, kendisine kene ve benzeri parazitlerin vücuda yapıştıktan sonra taşıdıkları virüs ve bakterileri insanlara bulaştırması sonrasında oluşan Lyme hastalığı teşhisi konulduğunu belirterek "Çok ciddi bir hastalık ve benim cildimi, beyin fonksiyonumu, enerjimi ve genel olarak sağlığımı olumsuz etkiliyor” dedi.

ABD'de ciddi bir tehdit olarak görülen ve tedavi edilmemesi durumunda felce varan sağlık sorunlarına yol açan Lyme hastalığı Türkiye'de ise bu konuda yeterli çalışma yapılmadığı için gerçek hasta sayısı ve yol açtığı sağlık sorunları tespit edilemiyor.

Lyme hastalığı nedir?

Kene ve benzeri parazitler, insan vücuduna yapıştıktan sonra, taşıdıkları virüs ya da bakterileri insanlara bulaştırabiliyor. Lyme hastalığı özellikle “geyik kenesi” denen bir kene türünde bulunan Borrelia bakterisinin insana bulaşması sonucu oluşuyor. Lyme hastalığı tedavi edilmediğinde, felce kadar ilerleyen nörolojik semptomlara neden olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü 'salgın' ilanı yaptı

Resmi rakamlara göre ABD’de her yıl 300.000 kişiye Lyme hastalığı teşhisi konuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Lyme hastalığının bir salgın kabul edildiğini ICD 11 kodlamasında 11 farklı başlıkla dünyaya ilan etti. Ayrıca Avrupa Parlamentosu geçen yıl Lyme ile mücadelede acil eylem planını tüm ülkelere duyurdu.

"Sağlık Bakanlığı'nın eylem planı hazırlaması gerekiyor"

12 yıldır Lyme hastalığı konusunda araştırmalar yapan, 2017 yılında bu konuda uluslararası faaliyetlerde bulunan ve Türkiye'de ilk kez Lyme hastalığıyla ilgili kitabı bulunan Ad Hoc komite üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Çetin, Sözcü'den Nazan Doğaner Halıcı'ya hastalıkla ilgili açıklamalar yaptı. Çetin, hastalığın geç teşhis edildiğinde felce kadar ilerleyebileceğini vurgulayarak "Kamuoyundaki farkındalığın artması için Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce Lyme Hastalığıyla Mücadele Eylem Planı'nı hazırlaması ve hayata geçirmesi gerekiyor" dedi.