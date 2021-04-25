Justin Bieber hapishanede konser verdi; Lonely şarkısını söyledi

ABD'li şarkıcı Justin Bieber, geçen ay California eyalet hapishanesinde bir grup mahkuma konser verdi. Bieber, konserde 2020 single'ı "Lonely" (Yalnız) parçasını söyledi.
The Independent'ta yer alan habere göre, Justin Bieber, hapishanede verdiği mini konserde Lonely şarkısını söylerken kaydedildi.
Bieber'ın hapishane ziyaretini bir papazla birlikte, tesisin inanç programının parçası olarak gerçekleştirdiği belirtildi. Bieber'ın 3-4 şarkı söylediği aktarıldı.
ABD'de Bob Dylan, BB King, Sex Pistols, Frank Sinatra gibi çok sayıda efsane sanatçı hapishanede konser vermişti.