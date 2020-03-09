Justin Bieber, Hailey Baldwin’le 'görücü usulü' evlendiğini söyledi

Şarkıcı Justin Bieber şakayla karışık biçimde, eşi Hailey Bieber'la “görücü usulü” evlendiğini söyledi.

Ellen DeGeneres Show'da geçici süreliğine ev sahipliği yapan Demi Lovato'yla konuşan Bieber, Hailey'le nasıl tanıştıklarını anlattı. 26 yaşındaki şarkıcı, “Today programına izleyici olarak katıldığımız bir sabahın erken saatlerinde tanıştık” dedi.

Bieber, "Bir Hristiyan olarak yetiştirilmişti ve sanırım benim (de) öyle olduğumu keşfetmişlerdi. Bence görücü usulü bir evlilikti, buna eminim. Geri dönüp baktığımda, 'Kesinlikle görücü usulü' diyorum. Bütün bunları bilerek ayarladılar."

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Bieber, kendisinin ve Hailey'nin ebeveynlerinin ortak Hristiyan değerlerini taşımasından dolayı birlikte olmalarını istediğinden şüphelendiğini ekledi.

Hristiyan yetiştirildiği için evde, "Seni Hailey ve annesiyle tanıştırmak istiyorum. Bizle benzer değerleri taşıyor, aynı şeylere inanıyorlar. Sizlerin iyi arkadaş olacağınızı düşünüyoruz' durumu vardı." ifadesini kullandı.