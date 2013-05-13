Justin Bieber en sevilmeyen ünlü seçildi

ABD'de araştırma ve anketlerle kamu yoklamaları gerçekleştiren Public Policy Polling, müzik odaklı bir çalışma yaptı. ABD basınından Huffington Post'un haberine göre, yapılan müzik odaklı ankette ülkenin en nefret edilen yıldızı Justin Bieber oldu. Müzik hayatına çocukken başlayan ve bugün 19 yaşında olan genç şarkıcı, yüzde 54 oy ile müzik dünyasının en sevilmeyen yıldızı oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın en çok takipçisine sahip ismi olsa da Kanada asıllı Bieber, özellikle son yıllarda aykırı davranışları ve açıklamaları ile tepki çekiyor. Farklı konuların oylandığı aynı ankette ülkenin en favori ünlü isimleri arasında ise Jay-Z, Rihanna, Justin Timberlake, Adele ve Taylor Swift yer alıyor. Son zamanlarda aykırı davranışları ile tepki çeken genç şarkıcı Justin Bieber, ABD halkının en sevilmeyen ünlüsü seçildi.